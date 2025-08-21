Formula aracıyla şehri birbirine kattı! Polis her yerde sürücüyü arıyor

Çekya'nın başkenti Prag'da otoyola çıkan ruhsatsız, sigortasız ve geçerli bir plakası olmadan seyreden Ferrari marka Formula 2 aracının videosu sosyal medyada büyük yankı buldu. Otoyolda yüksek süratle seyreden ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan araç izini kaybettirirken polis görüntülerden yola çıkarak sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK İZLİYOR

Olaya ilişkin açıklama yapan polis sözcüsü, "Şimdi plakaları okunabilen eskort araçlarının sürücülerini kontrol edeceğiz. Ayrıca transit kameraları da değerlendiriyoruz ve yolculuğu izleyen ve araç kamerası görüntüleri olan sürücülerden bunları bize iletmelerini istiyoruz. Soruşturmanın bir parçası olarak sürücünün idari suçlarının belgelendirilmesi, örneğin aracın teknik durumu, trafiğe kayıtlı olmayan bir araç kullanılması, mali sorumluluk sigortasının olmaması, otoyol vinyetinin olmaması ve son olarak hızlı sürüş tarzı gibi hususlar yer alıyor" dedi.

"PLANLI BİR GÖSTERİ" OLABİLİR

Diğer yandan sosyal medya görüntüleri, bunun planlı bir gösteri olduğu kanaati uyandırıyor. Sürüş, köprüler ve yüksek hızlı destek araçları da dahil olmak üzere çeşitli açılardan kaydedildi. Videoda ayrıca kırmızı yarış arabasının bir kamyonun arkasına geçtiği ve yalnızca izin verilen bir noktada solladığı görülüyor.

2019'DA DA BENZERİ YAŞANDI

Öte yandan bu olay, ülkedeki ilk örnek de değil. Aynı güzergahta benzer bir kırmızı tek kişilik aracın görüntüleri 2019 yılında ortaya çıkmıştı. O dönem kimliği tespit edilen 45 yaşındaki araç sahibi hakkında, kask altından sürücünün kimlik tespitinin kanıt niteliği taşımaması gerekçesiyle dava açılamamıştı.