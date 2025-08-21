Satın alanı en çok memnun eden araba hangisi? Zirvede Japon var ama bu kez Toyota değil

Amerikan Otomobil Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI) 2025 sonuçlarına göre, Subaru bu yıl %2 artışla 85 puana ulaşarak zirveye oturdu. Geçen yıl Subaru ile aynı puanı alan Toyota ise %1 düşüşle 82 puanda kalarak üçüncü sıraya geriledi. Mazda 83 puanla ortada yer aldı.

STELLANTIS MARKALARI DÜŞÜŞTE

Endüstri ortalaması 79 olarak ölçüldü. Ford, Nissan, Volkswagen, Kia, Jeep, Dodge, Chrysler ve Ram ortalamanın altında kaldı. En büyük düşüş Ram’de görüldü: %10 azalarak 69 puana geriledi.

LÜKS SEGMENTTE LEXUS ÖNE ÇIKTI

Toyota’nın lüks markası Lexus, %6 artışla Mercedes-Benz’i geride bırakarak lüks segmentte zirveye yerleşti. Segmentte sadece yedi marka yer aldı; Lincoln, Alfa Romeo ve Infiniti tabloya dahil edilmedi. Acura, Audi ve BMW ortalamanın altında kaldı.

ACSI’ye göre kullanıcıların araçlarından memnuniyeti genel olarak düşüş gösterdi. Hem mainstream hem lüks segmentlerde 2024’e kıyasla memnuniyet oranları sabit veya azaldı.

MENZİL VE HİBRİT ARAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

Benzinli araç kullanıcılarının %74’ü maksimum menzilden memnunken, elektrikli araç kullanıcıları sadece %64 memnuniyet bildirdi. Lüks segmentte oranlar daha yakın: %74 ve %71. Genel olarak EV memnuniyeti %73’ten %68’e gerilerken, benzinli araçlarda %80 sabit kaldı.

Mainstream araç sahipleri sürüş performansından, özellikle yol tutuş, fren ve direksiyon hissinden memnun. Araç güvenilirliği ikinci, mobil uygulamalar ise üçüncü sırada yer aldı. Beklenen ikinci el değeri ve menzil sonrasında garanti ve teknoloji düşük puan aldı. Hybrid araç kullanıcıları hem lüks hem de standart segmentte en yüksek memnuniyeti gösterdi, ancak bu yıl benzinli araçlarla eşitlendi.