Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Satın alanı en çok memnun eden araba hangisi? Zirvede Japon var ama bu kez Toyota değil

Yapılan bir müşteri memnuniyeti araştırmasına göre kullanıcıların satın aldıktan sonra en çok memnun kaldığı otomobiller belirlendi. Listenin zirve gediklisi Toyota bu kez kendisine üçüncü sırada yer bulabildi. İşte detaylar....

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Satın alanı en çok memnun eden araba hangisi? Zirvede Japon var ama bu kez Toyota değil
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 10:57

Amerikan Memnuniyeti Endeksi (ACSI) 2025 sonuçlarına göre, Subaru bu yıl %2 artışla 85 puana ulaşarak zirveye oturdu. Geçen yıl Subaru ile aynı puanı alan ise %1 düşüşle 82 puanda kalarak üçüncü sıraya geriledi. Mazda 83 puanla ortada yer aldı.

Satın alanı en çok memnun eden araba hangisi? Zirvede Japon var ama bu kez Toyota değil

STELLANTIS MARKALARI DÜŞÜŞTE

Endüstri ortalaması 79 olarak ölçüldü. Ford, Nissan, Volkswagen, Kia, Jeep, Dodge, Chrysler ve Ram ortalamanın altında kaldı. En büyük düşüş Ram’de görüldü: %10 azalarak 69 puana geriledi.

Satın alanı en çok memnun eden araba hangisi? Zirvede Japon var ama bu kez Toyota değil
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hyundai'nin sevilen modeli i30 Türkiye'ye dönüyor: Satış tarihi belli oldu

LÜKS SEGMENTTE LEXUS ÖNE ÇIKTI

Toyota’nın lüks markası Lexus, %6 artışla Mercedes-Benz’i geride bırakarak lüks segmentte zirveye yerleşti. Segmentte sadece yedi marka yer aldı; Lincoln, Alfa Romeo ve Infiniti tabloya dahil edilmedi. Acura, Audi ve BMW ortalamanın altında kaldı.

ACSI’ye göre kullanıcıların araçlarından memnuniyeti genel olarak düşüş gösterdi. Hem mainstream hem lüks segmentlerde 2024’e kıyasla memnuniyet oranları sabit veya azaldı.

Satın alanı en çok memnun eden araba hangisi? Zirvede Japon var ama bu kez Toyota değil
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Honda efsanesi hibrit versiyonuyla görücüye çıktı! Lansman rengi simsiyah

MENZİL VE HİBRİT ARAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

Benzinli araç kullanıcılarının %74’ü maksimum menzilden memnunken, elektrikli araç kullanıcıları sadece %64 memnuniyet bildirdi. Lüks segmentte oranlar daha yakın: %74 ve %71. Genel olarak EV memnuniyeti %73’ten %68’e gerilerken, benzinli araçlarda %80 sabit kaldı.

Satın alanı en çok memnun eden araba hangisi? Zirvede Japon var ama bu kez Toyota değil

Mainstream araç sahipleri sürüş performansından, özellikle yol tutuş, fren ve direksiyon hissinden memnun. Araç güvenilirliği ikinci, mobil uygulamalar ise üçüncü sırada yer aldı. Beklenen ikinci el değeri ve menzil sonrasında garanti ve teknoloji düşük puan aldı. Hybrid araç kullanıcıları hem lüks hem de standart segmentte en yüksek memnuniyeti gösterdi, ancak bu yıl benzinli araçlarla eşitlendi.

ETİKETLER
#Otomobil
#toyota
#toyota
#müşteri
#elektrikli araçlar
#Lexus Lc 500h
#müşteri memnuniyeti
#subaru
#mazda
#Subaru
#Mazda
#Acsi
#Araç Memnuniyeti
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.