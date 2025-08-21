Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Hyundai'nin sevilen modeli i30 Türkiye'ye dönüyor: Satış tarihi belli oldu

Hyundai, Türkiye otomobil pazarına sevilen modeli i30'u geri getiriyor. Eylül ayında satışa sunulacak yeni Hyundai i30, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve 48V hafif hibrit desteğiyle karşımıza çıkacak.


Murat Makas


21.08.2025
09:34


21.08.2025
09:34

Hyundai, pazarına sevilen modeli i30'u geri getiriyor. Eylül ayında satışa sunulacağı öğrenilen yeni Hyundai i30, sadece 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak.

Donanım Haber'in haberine göre, iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak i30, 1.5 litre T-GDI motoru ve 48V hafif hibrit desteğiyle güçlendiriliyor. 140 beygir güç ile 253 Nm tork üretiyor ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla (DCT) kombine ediliyor. 0-100 km/s hızlanmasını da yalnızca 9.7 saniyede tamamlıyor ve maksimum hızı 197 km/s'ye ulaşabiliyor.

Hyundai'nin sevilen modeli i30 Türkiye'ye dönüyor: Satış tarihi belli oldu

Birleşik yakıt tüketimi 100 kilometrede 5.7 ile 6.4 litre arasında değişen otomobilin diğer özellikleri arasında; 10.3 inç dijital gösterge paneli, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi, ön ve arka USB-C portları, 17 inç alaşım jantlar, Full LED farlar ve panoramik cam tavan gibi seçenekler bulunuyor.

Hyundai'nin sevilen modeli i30 Türkiye'ye dönüyor: Satış tarihi belli oldu

HYUNDAI i30 FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Öte yandan i30, 395 litre bagaj hacmi sunarken, arka koltukların katlanmasıyla 1301 litreye kadar artırılabiliyor. Avrupa'da 33 bin euro başlangıç fiyatına sahip olan Hyundai i30'un Türkiye'de kaç TL'ye satılacağı henüz açıklanmadı.

Hyundai'nin sevilen modeli i30 Türkiye'ye dönüyor: Satış tarihi belli oldu
Sıkça Sorulan Sorular

Hyundai i30 Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?
Yeni Hyundai i30, eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak.
ETİKETLER
#Otomobil
#Türkiye
#araba
#bayi
#hyundai
#Yeni Model
#Türkiye Pazarı
#Hibrit Araçlar
#I30
#Hatchback
#I30
#1.5 Litre
#Otomobil
