GTA’dan çıkmış gibi: Efsane Skoda Felicia Fun geri döndü

Son dönemde birçok üretici eski efsaneleri elektrikli konseptlerle geri getiriyor. Skoda da bu trende katılarak Felicia Fun’ı elektrikli bir arazi aracı olarak yeniden yorumladı. Tasarım, markanın Vision 7S konsepti üzerinden geliştirildi ve imzasını Julien Petitseigneur attı.

PLAJ HAVASI TAŞIYAN DETAYLAR

Petitseigneur, 1990’ların eğlenceli plaj ruhunu yakalamak için aracın ikinci ve üçüncü koltuk sırasını kaldırarak açık kasalı bir pick-up formu oluşturdu. Aracın arkasında büyük bir spoyler yer alırken, stop lambaları ise deniz kenarı havası veren pembe tonlarda tasarlandı. Orijinal modelde bulunan ikonik açılır ikinci sıra koltuklar konseptte yer almasa da Skoda, bu özelliğin eklenebileceğini belirtti.

İÇ MEKÂNDA RETRO BİLGİSAYAR DOKUNUŞU

İç tasarımda dikkat çeken en büyük yenilik, tüm gösterge panelini kaplayan dijital ekran oldu. Ekranın çerçevesi, eski tüplü bilgisayar monitörlerinden esinlenerek hazırlandı. Grafik arayüzünde ise Windows 95 gibi dönemsel işletim sistemlerinden ilham alan sade görseller tercih edildi.

EFSANENİN GEÇMİŞİ

Skoda, 1998–2000 yılları arasında yalnızca 4216 adet Felicia Fun üretmişti. Tamamı sarı renkte üretilen model, papatya desenli jantları ve parlak yeşil ile turuncu gövde kaplamalarıyla dikkat çekiyordu.

Skoda daha önce de Ljudmil Slavov’un tasarladığı Favorit konseptini tanıtmış, Bertone imzalı özgün çizgilere sadık kalmıştı. Yeni Felicia Fun ise markanın güncel “Tech Deck” tasarımını kullanmıyor, aksine ilk neslin ruhuna sadık kalan bir görünüm sunuyor.