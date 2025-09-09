Hyunda, "Çelik Sanatı" tasarımlı Concept THREE otomobilini Münih'te tanıttı

Hyundai, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2025 IAA Mobilite Fuarı'nda önemli bir duyuru gerçekleştirdi. IONIQ alt markası altındaki ilk kompakt elektrikli araç konsepti Concept THREE'yi görücüye çıkardı. Modelin, markanın Art of Steel yani Çelik Sanatı adıyla yeni bir tasarım dilini temsil ettiği vurgulandı.

2027'DE HER MODEL ELEKTRİKLİ OLACAK

Hyundai Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket 2027 yılına kadar Avrupa'da her modelin elektrikli bir versiyonunu sunmayı planlıyor. Markanın 2030 hedefi de oldukça iddialı: Global olarak 21 elektrikli araç tanıtılacağı ifade edildi.

Hyundai, Concept THREE ile birlikte "gelişmiş elektrifikasyon deneyimlerinden yararlanarak Avrupa'da şehirleşme, sürdürülebilirlik düzenlemeleri ve alan verimliliği gibi çözümlere olan ihtiyaçla beraber kompakt elektrikli araçlara olan artan talebi karşılamayı" hedefliyor.

Şirketin, mevcut orta ve büyük elektrikli araç modellerini tamamlayacak yeni bir araç segmentine doğru ilerlediğinin sinyalini verdiği belirtilen Concept THREE, 4,287 mm uzunluk, 1,940 mm genişlik, 1,428 mm yükselik ve 2,722 mm dingil mesafesi değerleri ile karşımıza çıkıyor.

"VİZYONUMUZU SAĞLAMLAŞTIRIYOR"

Hyundai Motor Avrupa Başkanı ve CEO'su Xavier Martinet, dört yıl aradan sonra IAA Mobility'ye geri dönmenin gerçek bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Böyle bir fırsat, bir dönüm noktası niteliğindeki otomobili hak ediyor" dedi.

Concept THREE'nin Hyundai’nin elektrifikasyon yolculuğundaki bir sonraki adımı temsil ettiğini sözlerine ekleyen Martinet, "Kompakt boyutları ve Art of Steel tasarım diliyle, pratik, erişilebilir ve duygusal olarak etkileyici bir mobilite sunma vizyonumuzu somutlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TASARIMDA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Hyundai Türkiye, yaptığı açıklama ile Concept THREE'nin tasarımının öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıraladı:

Art of Steel, çeliğin sağlamlığını ve esnekliğini heykelsi bir tasarım diline dönüştürüyor. Hyundai’nin gelişmiş çelik teknolojilerinden ilham alan tasarım, doğal olarak şekillendirilebilirliği simgelerken aynı zamanda akıcı hacimlerle farkındalık oluşturuyor.

Aero Hatch: Yumuşatılmış gövde hatları, üç ana yüzey kullanarak sarmal formlar oluşturuyor. Önden başlayarak arkaya doğru kesişen çizgiler de konsepte görsel bir şıklık katıyor. Aero Hatch profili, aerodinamik verimlilik ve dikey bagaj kapağıyla birleşen özgün bir tavan çizgisi sunarak şehir içi çok yönlülüğü vurguluyor.

Parametrik Piksel: Concept THREE'nin hem önünde hem de arkasında parametrik piksel aydınlatmalar bulunuyor. Pikseller artık daha etkileyici ve genel tasarıma derinlik ve görsel ritim katan bir gradyan oluşturuyor.

Malzeme odaklı tasarım: Dış tasarım, Hyundai'nin Art of Steel tasarım dilinin ruhunu yansıtan, eloksal efektli bir kaplamaya sahip. Limon sarısı rengi camlar ve uyumlu jantlar, dış ve iç mekan arasında canlı bağlantılar kurarken, kabin ise daha yumuşak sarı ve gri tonlarıyla destekleniyor.

İç mekan: Kabin tasarımı, sıcak, sezgisel ve sakinleştirici hissettirmek için sade tasarlanmış.

Özelleştirilebilir Deneyim: Modüler "Kendi Yaşam Tarzını Getir (BYOL)" felsefesi, kullanıcıların yolculuklarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyan kişiye özel deneyimler sunuyor.

Mr. Pix: Araç genelinde entegre edilmiş sembolik bir karakter olan Mr.Pix, merak, neşe ve duygusal bağ uyandırarak, "gizli sürprizler" ve etkileşimli tasarım öğeleriyle eğlenceli bir hikaye anlatımı sunuyor.

Sürdürülebilirlik: İç mekanda, okyanus atıklarından elde edilen kumaşlar ve hafif alüminyum köpük gibi sürdürülebilir malzemelerin kullanımı öngörülüyor. Bu malzemeler, birinci sınıf tasarım sunarken aynı zamanda markanın çevresel zararları azaltma konusundaki uzun vadeli vizyonunun da altını çiziyor.