Çinliler yok artık dedirtti: 1 milyon km garantili batarya

CATL, Shenxing Pro’yu “yedi yıllık No Propagation (NP) inovasyonunun zirvesi” olarak tanımlıyor. NP 3.0 teknolojisi sayesinde lityum demir fosfat (LFP) tabanlı batarya, termal kaçak yaşansa bile aracı bir saatten fazla çalışır halde tutabiliyor. Bu süre, sürücünün tehlikeli alandan güvenle uzaklaşmasına olanak tanıyor. Ayrıca alev ve yoğun duman oluşumunu önleyerek kazaların önüne geçiyor.

1 MİLYON KM ÖMÜR GARANTİSİ

Shenxing Pro, iki farklı hedef kitleye hitap ediyor:

Uzun ömür versiyonu: 758 km WLTP menzili, 12 yıl veya 1 milyon km garanti ile geliyor. 200 bin km kullanımda yalnızca %9 performans kaybı yaşamasıyla özellikle filo ve kiralama sektörüne göz kırpıyor. 1 milyon km garanti, yılda 20 bin km yapan bir sürücü için 50 yıllık kullanım ömrüne denk geliyor.

Süper hızlı şarj versiyonu: Yalnızca 10 dakikada 478 km menzil kazanıyor. Avrupa’nın en hızlı şarj olan LFP bataryası konumuna gelen model, soğuk iklimlere de uyumlu. -20°C’de bile 20 dakikada 410 km menzil sağlayabiliyor.

AVRUPA’DA ÜRETİM ÜSSÜ KURUYOR

CATL, Shenxing Pro ile sadece batarya satmayı değil, Avrupa’da ham madde tedarikinden geri dönüşüme kadar uzanan bir ekosistem kurmayı planlıyor.

Şirketin Almanya Erfurt’ta 2018’den bu yana çalışan fabrikası bulunuyor. Macaristan Debrecen’deki tesisin 2026’da faaliyete geçmesi bekleniyor. Ayrıca Stellantis ile İspanya’da 4,1 milyar euroluk ortak yatırım yapılacağı duyurulmuştu.