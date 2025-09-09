Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Çinliler yok artık dedirtti: 1 milyon km garantili batarya

Çinli batarya devi CATL, Avrupa elektrikli araç pazarında iddiasını büyütecek yeni bataryasını tanıttı. Münih’teki IAA Mobility 2025 fuarı öncesinde duyurulan Shenxing Pro, uzun ömür ve ultra hızlı şarj odaklı iki versiyonla satışa çıkacak.

Murat Makas
09.09.2025
11:47
09.09.2025
11:47

CATL, Shenxing Pro’yu “yedi yıllık No Propagation (NP) inovasyonunun zirvesi” olarak tanımlıyor. NP 3.0 teknolojisi sayesinde lityum demir fosfat (LFP) tabanlı batarya, termal kaçak yaşansa bile aracı bir saatten fazla çalışır halde tutabiliyor. Bu süre, sürücünün tehlikeli alandan güvenle uzaklaşmasına olanak tanıyor. Ayrıca alev ve yoğun duman oluşumunu önleyerek kazaların önüne geçiyor.

Çinliler yok artık dedirtti: 1 milyon km garantili batarya

1 MİLYON KM ÖMÜR GARANTİSİ

Shenxing Pro, iki farklı hedef kitleye hitap ediyor:

Uzun ömür versiyonu: 758 km WLTP menzili, 12 yıl veya 1 milyon km garanti ile geliyor. 200 bin km kullanımda yalnızca %9 performans kaybı yaşamasıyla özellikle filo ve kiralama sektörüne göz kırpıyor. 1 milyon km garanti, yılda 20 bin km yapan bir sürücü için 50 yıllık kullanım ömrüne denk geliyor.

Süper hızlı şarj versiyonu: Yalnızca 10 dakikada 478 km menzil kazanıyor. Avrupa’nın en hızlı şarj olan LFP bataryası konumuna gelen model, soğuk iklimlere de uyumlu. -20°C’de bile 20 dakikada 410 km menzil sağlayabiliyor.

Çinliler yok artık dedirtti: 1 milyon km garantili batarya

AVRUPA’DA ÜRETİM ÜSSÜ KURUYOR

CATL, Shenxing Pro ile sadece batarya satmayı değil, Avrupa’da ham madde tedarikinden geri dönüşüme kadar uzanan bir ekosistem kurmayı planlıyor.

Şirketin Almanya Erfurt’ta 2018’den bu yana çalışan fabrikası bulunuyor. Macaristan Debrecen’deki tesisin 2026’da faaliyete geçmesi bekleniyor. Ayrıca Stellantis ile İspanya’da 4,1 milyar euroluk ortak yatırım yapılacağı duyurulmuştu.

