TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 Murat Makas

Hyundai ve Kia'dan Çin'e karşı dev hamle

Koreli otomotiv devleri, ülkenin üç büyük batarya üreticisiyle güçlerini birleştirdi. Yeni ittifak, Çin’in yükselen hakimiyetine karşı koymayı hedefliyor.

Hyundai ve Kia’dan Çin’e karşı dev hamle
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.08.2025
12:09
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
12:09

Hyundai ve Kia, LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK On ile stratejik ortaklık kurduklarını açıkladı. Böylece ülkenin en büyük otomobil ve üreticileri ilk kez aynı masada buluşmuş oldu. Amaç, Çinli rakiplerin hızla büyüyen pazar payına karşı yeni teknolojiler geliştirmek.

LG Energy Solution CEO’su Kim Dong-myung, küresel rekabetinin artık devlet destekli bir mücadeleye dönüştüğünü belirterek, “Hükümet ve şirketler tek takım olmalı. LG de bu mücadelede sonuna kadar yer alacak” dedi.

Hyundai ve Kia’dan Çin’e karşı dev hamle

GÜVENLİK VE KALİTE ÖN PLANDA

İş birliği, geçtiğimiz yıl ve Kia’nın önerdiği “Batarya Güvenliği Görev Gücü” ile başladı. Cuma günü imzalanan anlaşma, Namyang Ar-Ge Merkezi’nde hükümet temsilcilerinin katılımıyla resmileşti.

Yeni ittifak; yangın güvenliği, dijital batarya pasaportları, üretim kalitesi, tasarım ve güvenlik patentleri gibi beş kritik alana odaklanacak. Hyundai, daha güvenli batarya teknolojilerinin ülkenin rekabet gücünü artıracağı görüşünde.

Hyundai ve Kia’dan Çin’e karşı dev hamle

ÇİN’E KARŞI LFP BATARYA HAMLESİ

Hyundai ve Kia geçtiğimiz yıl daha düşük maliyetli lityum demir fosfat (LFP) bataryalar üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bu adım, Çinli BYD’nin Blade bataryaları ve CATL gibi güçlü üreticilere karşı rekabet için atılmıştı.

Hyundai ve Kia’dan Çin’e karşı dev hamle

ÇİN’İN PAZAR PAYI HIZLA BÜYÜYOR

SNE Research verilerine göre, bu yılın ilk yarısında sadece CATL ve BYD dünya çapındaki elektrikli araç batarya satışlarının %55’inden fazlasını gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran %53’tü. Buna karşın Koreli LG, SK On ve Samsung’un toplam pazar payı %21,8’den %16,4’e geriledi.

En nefret edilen otomobil modelleri belli oldu! Listenin ilk sırası herkesi şaşırtıyor
ETİKETLER
#elektrikli araç
#batarya
#hyundai
#Özündeteknoloji
#Kia
#Lg Energy Solution
#Samsung Sdi
#Otomobil
