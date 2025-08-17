Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Hyundai’den tepki çeken uygulama: Para vermeyene güvenlik yok

Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'te, "Game Boy benzeri" bir cihazla gerçekleştirilebilen hırsızlık yöntemine karşı bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Güney Koreli şirket, açığa karşı güncelleme sunarak hırsızlık girişimlerini engellemeyi hedefliyor. Ancak aracın 5 yıllık garantisi olmasına rağmen, kullanıcılarından ücret talep ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hyundai’den tepki çeken uygulama: Para vermeyene güvenlik yok
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 17:40

Otomobil üreticileri, araçlarının güvenliğini sağlamak için sürekli yeni teknolojiler geliştirirken, bazen ortaya çıkan güvenlik açıkları tüketicileri zor durumda bırakabiliyor. Bu kez gündem 'nin elektrikli otomobili Ioniq 5.

The Verge sitesinin haberine göre, Güney Kore merkezli firma, kullanıcıların adeta kabusu haline gelen ve "Game Boy benzeri" bir cihazla kolayca gerçekleştirilen yöntemine karşı bir çözüm sunuyor. Ancak zannedilenin aksine, ücretsiz değil.

Hyundai’den tepki çeken uygulama: Para vermeyene güvenlik yok

IONIQ 5 SAHİPLERİ GÜVENLİK İÇİN ÜCRET ÖDEYECEK

İngiltere'de, Hyundai Ioniq 5 sahipleri, araçlarını hırsızlık yönteminden korumak için 49 sterlin (yaklaşık 2 bin 700 TL) ödemek zorunda kalacak. Şirke, donanım ve yazılım bileşenlerini yükselterek, hırsızların anahtara ihtiyaç duymadan araçları kilidini açıp çalıştırmasını sağlayan el tipi cihazları engellemeyi amaçlıyor.

Söz konusu cihaz, Ioniq 5, Kia EV6 ve Genesis GV60 gibi Hyundai Motor Group araçlarında kullanılan kablosuz protokollere yönelik bir güvenlik açığından faydalanarak araçları hackliyordu.

Hyundai, Ioniq 5 sahiplerine bu ücretli güncellemeyi, "gelişen güvenlik tehditlerini" iyileştirilmiş yazılım ve donanım bileşenleriyle çözmek için sunacağını belirtiyor. Aracın beş yıllık garantisi olmasına rağmen şirketin müşterilerinden ücret talep etmesi ise kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda.

Hyundai’den tepki çeken uygulama: Para vermeyene güvenlik yok

GAME BOY BENZERİ CİHAZ NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Avrupalı bilgisayar korsanları tarafından tasarlanan ve Game Boy'a benzeyen el tipi cihaz, en az beş yıldır kullanılıyor. 2020 yılında yayınlanan bir rapora göre, cihaz bir otomobilin kapı koluna dokunduğunuzda yayılan sinyali yakalayabiliyor. Böylece, kablosuz anahtar sisteminin algoritmasını çözerek, araca meşru bir anahtarın bulunduğuna dair sinyal gönderip kapıların açılmasını sağlıyor.

Aynı teknik, aracı çalıştırmak ve çalmak için de kullanılabiliyor. Avrupa'da yaklaşık 20 bin avroya mal olan cihazlar, son yıllarda Kia, Hyundai, Nissan, Genesis ve Mitsubishi gibi çeşitli araçları çalmak için yaygın olarak kullanıldı. Regit Cars'a göre, 2024'te İngiltere'de en çok çalınan araçlar arasında Hyundai Ioniq ve Kia EV6 modelleri yer alıyordu.

Hyundai’den tepki çeken uygulama: Para vermeyene güvenlik yok

GÜVENLİK AÇIKLARI HYUNDAI İÇİN YENİ DEĞİL

2023 yılında, Hyundai ve Kia, "Kia Boyz" olarak bilinen ve hırsızların bir USB kablosu kullanarak araçların güvenlik sistemini bypass etmesine olanak tanıyan saldırılar nedeniyle 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz yıl ise güvenlik araştırmacıları, Kia'nın web portalında saldırganların araçları uzaktan çalıştırabilmesini sağlayan bir kusur bulmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En uzun menzilli Tesla otomobili tanıtıldı: Rekor kırdı
Kontrolden çıkan Fiat Tofaş otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
ETİKETLER
#hırsızlık
#güvenlik açığı
#yazılım güncellemesi
#hyundai
#Ioniq 5
#Game Boy
#Araç Güvenliği
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.