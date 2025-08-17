Hyundai’den tepki çeken uygulama: Para vermeyene güvenlik yok

Otomobil üreticileri, araçlarının güvenliğini sağlamak için sürekli yeni teknolojiler geliştirirken, bazen ortaya çıkan güvenlik açıkları tüketicileri zor durumda bırakabiliyor. Bu kez gündem Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5.

The Verge sitesinin haberine göre, Güney Kore merkezli firma, kullanıcıların adeta kabusu haline gelen ve "Game Boy benzeri" bir cihazla kolayca gerçekleştirilen hırsızlık yöntemine karşı bir çözüm sunuyor. Ancak zannedilenin aksine, ücretsiz değil.

IONIQ 5 SAHİPLERİ GÜVENLİK İÇİN ÜCRET ÖDEYECEK

İngiltere'de, Hyundai Ioniq 5 sahipleri, araçlarını hırsızlık yönteminden korumak için 49 sterlin (yaklaşık 2 bin 700 TL) ödemek zorunda kalacak. Şirke, donanım ve yazılım bileşenlerini yükselterek, hırsızların anahtara ihtiyaç duymadan araçları kilidini açıp çalıştırmasını sağlayan el tipi cihazları engellemeyi amaçlıyor.

Söz konusu cihaz, Ioniq 5, Kia EV6 ve Genesis GV60 gibi Hyundai Motor Group araçlarında kullanılan kablosuz protokollere yönelik bir güvenlik açığından faydalanarak araçları hackliyordu.

Hyundai, Ioniq 5 sahiplerine bu ücretli güncellemeyi, "gelişen güvenlik tehditlerini" iyileştirilmiş yazılım ve donanım bileşenleriyle çözmek için sunacağını belirtiyor. Aracın beş yıllık garantisi olmasına rağmen şirketin müşterilerinden ücret talep etmesi ise kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda.

GAME BOY BENZERİ CİHAZ NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Avrupalı bilgisayar korsanları tarafından tasarlanan ve Game Boy'a benzeyen el tipi cihaz, en az beş yıldır kullanılıyor. 2020 yılında yayınlanan bir rapora göre, cihaz bir otomobilin kapı koluna dokunduğunuzda yayılan sinyali yakalayabiliyor. Böylece, kablosuz anahtar sisteminin algoritmasını çözerek, araca meşru bir anahtarın bulunduğuna dair sinyal gönderip kapıların açılmasını sağlıyor.

Aynı teknik, aracı çalıştırmak ve çalmak için de kullanılabiliyor. Avrupa'da yaklaşık 20 bin avroya mal olan cihazlar, son yıllarda Kia, Hyundai, Nissan, Genesis ve Mitsubishi gibi çeşitli araçları çalmak için yaygın olarak kullanıldı. Regit Cars'a göre, 2024'te İngiltere'de en çok çalınan araçlar arasında Hyundai Ioniq ve Kia EV6 modelleri yer alıyordu.

GÜVENLİK AÇIKLARI HYUNDAI İÇİN YENİ DEĞİL

2023 yılında, Hyundai ve Kia, "Kia Boyz" olarak bilinen ve hırsızların bir USB kablosu kullanarak araçların güvenlik sistemini bypass etmesine olanak tanıyan saldırılar nedeniyle 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz yıl ise güvenlik araştırmacıları, Kia'nın web portalında saldırganların araçları uzaktan çalıştırabilmesini sağlayan bir kusur bulmuştu.