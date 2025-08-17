Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

En uzun menzilli Tesla otomobili tanıtıldı: Rekor kırdı

Tesla, kendi araçları arasında menzil rekoru kıran yeni Model 3 varyantını Çin'de satışa sundu. Yeni tek motorlu versiyon, Çin'deki CLTC standartlarına göre 800 km'nin üstünde menzil sunuyor. İşte tüm detaylar...

En uzun menzilli Tesla otomobili tanıtıldı: Rekor kırdı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.08.2025
16:59
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
17:07

dünyasının devlerinden , menzil şampiyonu olan yeni varyantını duyurdu. pazarında satışa sunulan tek motorlu canavar, sunduğu 800 km'nin üstünde menzille mevcut modelleri geride bırakıyor. Üstelik fiyatı da oldukça rekabetçi.

Tesla'nın Weibo sayfasında paylaştığı bilgilere göre, yeni Model 3 Long Range varyantı, mevcut standart RWD (arkadan çekişli) modeline göre hem menzil hem de konusunda önemli bir gelişme sunuyor.

En uzun menzilli Tesla otomobili tanıtıldı: Rekor kırdı

YENİ MODEL 3, 830 KM MENZİL SUNUYOR

Otomobil, Çin'in CLTC standartlarına göre göre 830 km menzile ulaşıyor. Menzil artışının arkasında ise Güney Koreli LG Energy tarafından Tesla'nın Çin'deki uzun menzilli araçları için özel olarak üretilen 78.4 kWh kapasiteli yeni bir Nikel-Kobalt-Manganez (NCM) pil paketi yatıyor.

En uzun menzilli Tesla otomobili tanıtıldı: Rekor kırdı

Hızlanma da es geçilmemiş. Araç, standart RWD modeline kıyasla 0-100 km/s hızlanmasını neredeyse 1 saniye daha kısa sürede, 5.2 saniyede tamamlıyor.

ARACIN FİYATI

Yeni Model 3'ün başlangıç fiyatı 269.500 yuan (yaklaşık 37 bin 950 dolar) olarak belirlendi. Öte yandan aracın Çin dışında, Türkiye gibi diğer pazarlara gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz. Tesla ülkemizde yalnızca Model Y aracını satıyor.

