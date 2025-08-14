Jeep'in efsane modeli tarihe karışıyor! En eskileri bile çok değerli

Jeep’in kompakt SUV sınıfındaki sevilen modeli Renegade, 2014’teki çıkışından bu yana İtalya başta olmak üzere Avrupa’da önemli bir hayran kitlesi edindi. Ancak Stellantis’ten yapılan açıklamaya göre, model 2025 yılı bitmeden üretimden tamamen kaldırılacak ve doğrudan bir halefi olmayacak. Böylece Jeep’in ürün gamında Avenger ile yeni Compass arasında boşluk oluşacak.

YILLARIN SEVDİĞİ MODEL EMEKLİ OLUYOR

Renegade’in üretimden kalkması, aynı altyapıyı paylaştığı Fiat 500X’in geçtiğimiz yılki vedasını takip ediyor. Araç, Fiat tarafından geliştirilen bir platform üzerine inşa edilmişti ve Stellantis’in PSA ile birleşmesi sonrası bu altyapı artık geliştirilmedi. Bu durum, modelin sonunu hızlandıran nedenlerden biri oldu.

2024’TE KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ YAPILDI

Aslında Renegade’in 2024’te üretimden kalkması planlanıyordu. Ancak ticari başarısı nedeniyle Stellantis, modelin ömrünü uzatmaya ve hafif bir makyaj operasyonuyla multimedya sistemi ile güvenlik donanımlarını güncellemeye karar verdi. Yasal olarak zorunlu hale gelen sürücü asistan sistemleri de bu yenilemeler arasında yer aldı. Yine de, yerini alması muhtemel yeni modelin, Fiat Grande Panda’nın Smart Car platformu üzerine geliştirileceği ve yaklaşık 430 cm uzunluğunda olacağı konuşuluyor. Fakat bu araç 2026 veya 2027’den önce satışa çıkmayacak.

MARKANIN AVRUPA STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR

Jeep’in Avrupa planları artık dört model üzerine yoğunlaşıyor: Avenger, Compass, Wagoneer S ve Recon. Bu modellerin tamamı elektrikli olacak, yalnızca Avenger ve Compass benzinli motor seçenekleriyle de sunulacak. Grand Cherokee ve Wrangler’ın ise Avrupa pazarındaki kariyerlerinin sona ermesi, yerlerini elektrikli Wagoneer S ve Recon’a bırakmaları bekleniyor.

İTALYA’DA ÜRETİLİYORDU

Renegade, Stellantis’in İtalya Melfi fabrikasında üretiliyordu. Modelin vedasıyla birlikte bu tesis, STLA Medium platformu üzerine inşa edilen araçların üretimine odaklanacak. Bunlar arasında DS N°8 ve yeni nesil Jeep Compass öne çıkıyor. Özellikle Compass’ın hibrit versiyonunun üretime girmesiyle fabrikanın en yüksek hacimli modellerinden biri olması planlanıyor.