Editor
 Serhat Yıldız

Otomobilde 2025 eylül kampanyaları açıklandı! 1 milyon TL’den ucuza Egea fırsatı

Türkiye'de ağustos ayında tarihi satış rakamlarına ulaşan otomobil piyasası, eylül ayına da kampanyalarla hızlı bir giriş yaptı. Sıfır araç almak isteyenler için markalar, ÖTV düzenlemesinin ardından yükselen fiyatlara karşı indirimli modellerle tüketicinin ilgisini çekmeye çalışıyor. En çok merak edilen "hangi model ne kadar oldu?" sorusunun cevabı, yerli otomobilden lüks SUV'lara kadar tüm segmentlerde netleşti.

Otomobilde 2025 eylül kampanyaları açıklandı! 1 milyon TL’den ucuza Egea fırsatı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 13:07

Son dönemde otomobil fiyatlarındaki artış, tüketicilerin sıfır araç hayallerini zorlarken, markalar da bu duruma kayıtsız kalmıyor. Ağustos ayının rekor satışlarının ardından, eylül ayı fiyat listeleri ve kampanyaları merakla bekleniyordu. , , Peugeot, Opel ve Dacia gibi önde gelen markalar, yeni fiyatlarını açıklarken, birçok modelde uygulanan cazip indirimler ve finansman seçenekleri, piyasanın canlanmasını sağlıyor. İşte 500 bin TL seviyesinden başlayan elektrikli mini modellerden, 9 milyon TL’yi aşan lüks SUV’lara kadar her bütçeye uygun seçeneklerin yer aldığı eylül ayı güncel listesi.

Otomobilde 2025 eylül kampanyaları açıklandı! 1 milyon TL’den ucuza Egea fırsatı

ÖTV SONRASI FİYATLARA KARŞI MARKALARIN HAMLESİ: EYLÜL KAMPANYALARI

Yeni düzenlemesinin ardından sıfır otomobil fiyatlarında genel bir yükseliş yaşansa da, markalar tüketicinin alım gücünü desteklemek için kampanyalarla harekete geçti. Fiyat düşüşlerinin bazı modellerde 250 bin TL'yi bulması, hem tüketicinin yüzünü güldürüyor hem de markaların satış hedeflerine ulaşmasını sağlıyor. Kampanyalar, içten yanmalı motorlu araçlarda olduğu gibi, hibrit ve tamamen elektrikli modellerde de yoğunlaşıyor.

Otomobilde 2025 eylül kampanyaları açıklandı! 1 milyon TL’den ucuza Egea fırsatı

UYGUN FİYATLI MODELLERDEN LÜKS SINIFA TÜM MARKALAR

Eylül 2025 itibarıyla Türkiye otomobil pazarında öne çıkan modellerin fiyatları ve kampanyaları şöyle şekilleniyor:

Otomobilde 2025 eylül kampanyaları açıklandı! 1 milyon TL’den ucuza Egea fırsatı

RENAULT VE HYUNDAİ'DE ÇEKİŞME

Renault tarafında Clio, 1 milyon 495 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekerken, yeni Duster 1 milyon 730 bin TL’den başlıyor. Megane E-Tech, 1 milyon 902 bin TL’den satışta. Markanın üst segment lüks modeli Rafale ise 3 milyon 430 bin TL’den alıcı buluyor. Hyundai ise i10 modelinde 1 milyon 119 bin TL’den başlayan fiyatlarla öne çıkıyor. Tucson’un fiyatı 2 milyon 149 bin TL’den başlarken, hibrit versiyonu 3 milyon 350 bin TL’den satışta. Markanın elektrikli modeli IONIQ 5, 2 milyon 269 bin TL’den başlayan fiyat etiketi taşıyor.

Otomobilde 2025 eylül kampanyaları açıklandı! 1 milyon TL’den ucuza Egea fırsatı

PEUGEOT, OPEL VE DACİA’DA ÖNE ÇIKAN MODELLER

Peugeot modellerinde E-208, 1 milyon 884 bin TL’den başlıyor. Yeni 3008, 2 milyon 359 bin TL’den 3 milyon 195 bin TL’ye kadar çıkarken, E-5008 ise 3 milyon 258 bin TL’den başlayan fiyatlarla listede yer alıyor. Opel cephesinde Corsa 1 milyon 585 bin TL’den satışa sunulurken, elektrikli Corsa 1 milyon 647 bin TL’den başlıyor. Grandland’in fiyatı 2 milyon 533 bin TL’den 2 milyon 674 bin TL’ye kadar değişiyor. Dacia ise uygun fiyatlı Sandero Stepway ile 1 milyon 325 bin TL’den başlayan fiyatıyla en ulaşılabilir modeller arasında yer alıyor.

Otomobilde 2025 eylül kampanyaları açıklandı! 1 milyon TL’den ucuza Egea fırsatı

KİA, SUZUKİ VE CHERY KAMPANYALARI

Kia markasında Picanto 1 milyon 225 bin TL’den başlıyor. Sportage, 2 milyon 370 bin TL’den satışa sunulurken, lüks SUV modeli Sorento 5 milyon TL’nin üzerinde bir fiyat etiketine sahip. Suzuki tarafında Swift, 1 milyon 490 bin TL’den başlıyor. Vitara Hibrit’in fiyatı ise 1 milyon 990 bin TL’den 2 milyon 310 bin TL’ye kadar yükseliyor. Çinli marka Chery’nin modellerinden Omoda 5 Pro, 2 milyon 145 bin TL’den satışa çıkarken, Tiggo 8 Pro Max 2 milyon 345 bin TL’den başlayan fiyatlarla öne çıkıyor.

Otomobilde 2025 eylül kampanyaları açıklandı! 1 milyon TL’den ucuza Egea fırsatı

TOGG, BYD, CİTROËN, NİSSAN VE HONDA’DA GÜNCEL FİYATLAR

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, T10X modeliyle eylül fiyatlarını açıkladı. Standart menzil 1 milyon 862 bin TL’den başlarken, uzun menzil seçenekleri 2 milyon 172 bin TL’den satışta. Çinli marka BYD, en çok satan modeli Dolphin’i 1 milyon 664 bin TL’den başlatırken, amiral gemisi Tang için fiyat 4 milyon 999 bin TL’ye kadar çıkıyor. Citroën modellerinde C4, 1 milyon 751 bin TL’den başlıyor. Elektrikli C4 ise 1 milyon 974 bin TL’den satışta. Uygun fiyatlı elektrikli araç AMI, 449 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. Nissan cephesinde Juke, 1 milyon 549 bin TL’den alıcı bulurken, Qashqai’nin fiyatı 1 milyon 899 bin TL’den başlıyor. X-Trail ise 3 milyon 519 bin TL’den satışta. Honda fiyatlarında Jazz, 1 milyon 610 bin TL’den başlıyor. Civic 2 milyon 270 bin TL’den satılırken, SUV modeli CR-V, 5 milyon 970 bin TL’den alıcı buluyor.

Otomobilde 2025 eylül kampanyaları açıklandı! 1 milyon TL’den ucuza Egea fırsatı

SEAT, VOLKSWAGEN, FİAT VE TOYOTA’DAN YENİ FİYAT LİSTESİ

SEAT fiyat listesinde Ibiza 1 milyon 715 bin TL’den satışa çıkarken, Leon 2 milyon 150 bin TL’den başlıyor. Volkswagen modellerinde Polo 1 milyon 678 bin TL’den başlıyor. Tiguan, 2 milyon 901 bin TL’den 5 milyon 649 bin TL’ye kadar uzanan fiyat aralığıyla öne çıkıyor. Passat ise 3 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

Toyota fiyat listesinde Corolla 1 milyon 718 bin TL’den başlıyor. Corolla Cross Hibrit, 2 milyon 72 bin TL’den 2 milyon 544 bin TL’ye kadar uzanıyor. Markanın en pahalı modeli Land Cruiser Prado ise 9 milyon 550 bin TL ile listenin zirvesinde yer alıyor.

Fiat modellerinde en çok tercih edilen Egea Sedan 979 bin TL’den satışa sunuluyor. Markanın en uygun modeli Topolino ise 540 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Eylül 2025 itibarıyla markalar kampanyalarını güncelledi ve tüketicilere geniş bir fiyat aralığı sundu. 500 bin TL seviyesinden başlayan elektrikli modellerden, 9 milyon TL’yi aşan lüks SUV’lara kadar her bütçeye uygun seçenek bulunuyor.

Otomobilde 2025 eylül kampanyaları açıklandı! 1 milyon TL’den ucuza Egea fırsatı

