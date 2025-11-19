Otomobilde son kampanyalar! 7 milyon liraya kadar vade farksız araçlar

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar şirketlerin yıl sonu kampanyalarını yakından takip ediyor. Bayiler ellerindeki 2025 model stokları eritmek isterken alıcılar ise en düşük maliyet ve uzun vadeye yayılan taksitlerle otomobil sahibi olmak istiyor.

Bu çerçevede 7 milyon liraya kadar sıfır faiz, 18 aya uzayan vadelerle satışlar yapılıyor. İşte yılın son kampanyalarından öne çıkanlar...