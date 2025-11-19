Menü Kapat
Otomobilde son kampanyalar! 7 milyon liraya kadar vade farksız araçlar

Kasım 19, 2025 16:14
1
Otomobilde son kampanyalar! 7 milyon liraya kadar vade farksız araçlar

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar şirketlerin yıl sonu kampanyalarını yakından takip ediyor. Bayiler ellerindeki 2025 model stokları eritmek isterken alıcılar ise en düşük maliyet ve uzun vadeye yayılan taksitlerle otomobil sahibi olmak istiyor.

Bu çerçevede 7 milyon liraya kadar sıfır faiz, 18 aya uzayan vadelerle satışlar yapılıyor. İşte yılın son kampanyalarından öne çıkanlar...

 

2

Skoda Superb 1 milyon lira kredi, yüzde 0 faiz, 6 ay vade, Skoda Karoq 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Skoda Kadiaq 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

3

Audi A6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satışa sunuldu.

4

Seat Ibiza ve Arona, bireysel olarak 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

5

Cupra'da 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 250 bin lira kredi imkanı sunuluyor.

6

NTV'de yer alan habere göre; Mercedes GLC, kurumsal müşterilere 1 milyon lira kredi, 18 ay vade, yüzde 0 faiz, Mercedes C serisi 1 milyon lira kredi, 18 ay vade, yüzde 0 faiz, Mercedes E-180 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Mercedes Elektrikli EQB 1 milyon lira kredi, yüzde 0 faiz ve 6 ay vade avantajıyla satışa sunuldu.

7

Ford Puma ve Puma Gen-E'de 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Ford Explorer'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Ford Focus'ta tüzel müşterilere 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satış yapılıyor.

8

Opel Corsa Edition AT8 ve GS donanımlarında 300 bin lira, 12 ay vade, Corsa Edition MT6 donanımında 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Corsa Elektrik'te 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Frontera'da 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Frontera Elektrik'te 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Mokka'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Astra'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Astra Elektrik 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Grandland'da 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz imkanıyla satılıyor.

9

Suzuki S-Cross 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

10

Peugeot E-208 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot E-308 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot 2008 Allure 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot E-2008 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybird 145 hp 170 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot 408 Allure 120 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Peugeot 5008 GT 170 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

11

Nissan Qashqai Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Nissan Juke Tekna bireysel müşterilere özel 240 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, ticari müşterilere 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Nissan X-Trail Mild Hybrid ticari müşterilere özel 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizli olarak satılıyor.

12

BMW modellerinde 7 milyon liraya kadar 6 ay vadede yüzde 0 faiz imkanı.

