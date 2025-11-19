Menü Kapat
19°
Editor
 Serhat Yıldız

Tedesco'dan dikkat çeken Galatasaray ve Leroy Sane açıklaması! 'Benim için gerekliydi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman basınına yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. İlk beş haftayı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçirdiğini ifade ederken, taraftar baskısının doğal olduğunu vurguladı. Galatasaray ve Leroy Sane ile ilgili söylediği sözler ise gündem oldu. Alman asıllı İtalyan çalıştırıcı, Başkan Sadettin Saran'ın kendisine verdiği desteğin de altını çizdi. İşte detaylar…

Tedesco'dan dikkat çeken Galatasaray ve Leroy Sane açıklaması! 'Benim için gerekliydi'
Tedesco, Alman basını BILD'e verdiği röportajda İstanbul’daki atmosferinin Avrupa’dakinden çok daha yoğun olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Tedesco'dan dikkat çeken Galatasaray ve Leroy Sane açıklaması! 'Benim için gerekliydi'

"GÜVEN KAYBETMEDİM"

Tedesco: "Genelde başkanlık seçimleri, özellikle bir mağlubiyetten sonra, teknik direktör için risklidir. Ancak burada güven kaybetmedim. Yeni başkanın seçilmesi çok hızlı gerçekleşti. Seçim sonrası yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti."

Tedesco'dan dikkat çeken Galatasaray ve Leroy Sane açıklaması! 'Benim için gerekliydi'

"KÜÇÜK BİR ODAM VARDI"

Tesislerde kalmasının daha mantıklı olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "İlk 5 haftayı antrenman tesislerinde geçirdim. Benim için gerekliydi. Küçük bir odam vardı; yatak, dolap, televizyon ve küçük bir banyo… Her gün saat 7'de çalışma başlıyordu ve tüm günü maç, antrenman ve analizlerle dolduruyorduk. İstanbul trafiği nedeniyle eve gidip gelmek neredeyse mümkün olmadığından tesislerde kalmak daha mantıklıydı."

Tedesco'dan dikkat çeken Galatasaray ve Leroy Sane açıklaması! 'Benim için gerekliydi'

DİKKAT ÇEKEN LEROY SANE AÇIKLAMASI

'ın süper yıldızı hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı: “Ben öncelikle bizim takımımıza bakıyorum, diğer takımların ne yaptığına pek bakmıyorum. Ama benim izlenimim, Leroy Sane'nin çok iyi oynadığı yönünde. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Sane, Bayern Münih'te az oynadığı için futbol oynamayı unutmadı. Benim için takım her şeydir. Sane çok kaliteli bir oyuncu ama başarı sadece yıldızlardan gelmez. Bayern Münih döneminde Sane inişli çıkışlı dönemler yaşadı; burada çok daha istikrarlı."

Tedesco'dan dikkat çeken Galatasaray ve Leroy Sane açıklaması! 'Benim için gerekliydi'

"MOURINHO'YA SAYGIM VAR"

"Mourinho’ya büyük saygım var. Ama ben farklı bir stilim. Daha sakin, daha içe dönük bir iletişimim var. Kavgayla değil, güven ilişkisiyle çalışmayı tercih ederim."

Tedesco'dan dikkat çeken Galatasaray ve Leroy Sane açıklaması! 'Benim için gerekliydi'
