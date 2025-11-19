AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanır?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 08 - 09 Kasım 2025 tarihlerinde yapıldı.

Her ders için 20 sorunun yöneltildiği ve 30 dakika sürenin verildiği AUZEF ara sınavı sonrası, değerlendirme süreci başladı.

AUZEF vize sınavı sonuçları sorgulama ekranı için İstanbul Üniversitesi duyurusu bekleniyor.

Söz konusu sınav analizinde, Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış yanıt, bir (1) doğru cevabı eksiltecek.

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu uygulama geçerli olmayacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden duyurulacak.

Sonuçları çoğunlukla 10 gün içinde paylaşılıyor.

Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmedi. Sonuçların önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.