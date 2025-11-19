Menü Kapat
19°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavlarının tamamlanmasının ardından sınav sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım başladı.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
16:48
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
16:48

2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 08 - 09 Kasım 2025 tarihlerinde yapıldı.

Her ders için 20 sorunun yöneltildiği ve 30 dakika sürenin verildiği ara sınavı sonrası, değerlendirme süreci başladı.

AUZEF vize sınavı sonuçları sorgulama ekranı için duyurusu bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanır?

Söz konusu sınav analizinde, programlarında dört (4) yanlış yanıt, bir (1) doğru cevabı eksiltecek.

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu uygulama geçerli olmayacak.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanır?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF AKSİS üzerinden duyurulacak.

Sonuçları çoğunlukla 10 gün içinde paylaşılıyor.

Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmedi. Sonuçların önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenciler sonuçlarını nereden kontrol edecek?
Tüm sonuçlar her zaman olduğu gibi üniversitenin AKSİS sistemi üzerinden duyurulacak.
