Otorapor, ekspertiz hizmetinde yapay zekayı devreye aldı

25 Aralık 2024 09:20 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:26

“Otorapor AI” ile tüm sorunlar “bir tık”la çözüm buluyor

Otorapor Oto Ekspertiz hizmet ağına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etki alanını her geçen gün artıran yapay zeka uygulamaları otomotiv sektöründe de kendisine önemli bir yer edinmiş durumda.

Belirli görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgileri yineleyerek kendilerini geliştirebilen sistemler olarak tanımlanan yapay zekaya Otorapor Oto Ekspertiz de katkı sunmaya başladı.

Müşterilerin sorunlarına pratik çözüm üretiliyor

Türkiye​'de ilk ve tek olarak yapay zeka tabanlı Chat Bot'u devre sokan Otoparor Oto Ekspertiz, müşterilerinin tüm sorunlarını tek bir çatı altında ve sorunsuz şekilde karşılamayı amaç ediniyor.

Otorapor Yapay Zeka uygulaması kullanıcılara pratik erişim imkanı tanırken müşterilerin kafasına takıldığı tüm soruları en ince ayrıntısına kadar ve tüm detaylarıyla cevaplıyor.

Peki hangi çözüm sunuluyor?

Uygulama kanalıyla oto ekspertiz bilgisinin yanı sıra, araç sorunları ve bakım tavsiyeleri, ikinci el araç alım ve satımından bayilik bilgilerine; Elektrikli araç ekspertizinden randevu yönetim sürecine kadar kullanıcılara yönlendirmelerde de bulunuluyor. Uygulama aynı zamanda kullanıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor ve oto ekspertiz sürecinin daha anlaşılır hale gelmesine vesile oluyor.

Oto sahipleri için pratik uygulama

"Oto ekspertiz sektörünün mucidine bir soru sor" segmesine oto sahipleri yönlendirilirken gerek kurum hakkında gerekse sektöre ilişkin tüm merak edilen sorular karşılık buluyor. "Otorapor Al", Otorapor'un sunduğu oto ekspertiz hizmetlerine erişim sağlayan bir platform. Kullanıcılar, Otorapor'un mobil uygulaması veya resmi web sitesi üzerinden ekspertiz yaptırmak istedikleri aracın bilgilerini girerek farklı hizmet paketlerinden birini seçebiliyorlar. Randevu işlemi tamamlandıktan sonra, belirtilen gün ve saatte en yakın Otorapor bayisine giderek araçlarının ekspertiz işlemlerini gerçekleştirebilmekteler.

Bilinçlendiren "segme"

Otorapor, ikinci el araçların kaza/arıza durumlarını detaylı bir şekilde test edip muayene ederek, 501 noktada inceleme yapıp kullanıcılara kapsamlı bir ekspertiz raporu sunuyor. Bu rapor, aracın genel durumu, mekanik değişiklikleri, kaza geçmişi gibi bilgileri içeriyor. Tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olarak, araç alım-satımında kullanıcıları bilinçlendiren Otorapor Yapay zeka segmesiyle araç sahiplerine en pratik çözümü vadediyor.