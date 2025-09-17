Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Dini sohbet botları on milyonlarca kişiye ulaştı: Kullanmadan önce iki kez düşünün!

Yapay zeka destekli dini sohbet botları ve uygulamalar, milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ancak bu platformların hatalı bilgi, manipülasyon ve veri güvenliği riskleri taşıdığını unutmamak önemli.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 17:02

The New York Times gazetesinde yayınlanan habere göre, yapay zeka (YZ) destekli sohbet botları ve uygulamalar, insanların manevi hayatlarında giderek daha fazla yer edinmeye başladı. Haberde, dini içerikli sohbet botlarının ve mobil uygulamaların dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaştığı belirtildi.

Verilere göre, Bible Chat adlı uygulama 30 milyondan fazla indirildi. Bir başka dini uygulama olan Hallow ise geçtiğimiz yıl Apple'ın App Store platformunda en çok indirilen uygulama konumuna yükseldi.

Bu tür uygulamalar, kullanıcıların sorularına kutsal metinlerden ve dini öğretilerden alıntılarla cevap verme amacını taşıyor. Hatta bazı internet siteleri, insanlara "Yaratıcı ile sohbet etme" imkanı sunduğunu iddia ediyor.

Dini sohbet botları on milyonlarca kişiye ulaştı: Kullanmadan önce iki kez düşünün!

'DİNİ SOHBET BOTLARI' NE KADAR GÜVENLİ?

Piyasada "dini sohbet botu" olarak pazarlanan uygulamalar, kullanıcıların sorduğu soruları cevaplamak için tasarlanmış modelleri üzerine inşa ediliyor. Ancak bu tür platformlara sorgusuz sualsiz güvenmemek ve yanlış yönlendirmeler olabileceğini akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Yapay zeka uygulamalarının tamamı "halüsinasyon" sorunundan muzdarip ve hiçbir şirket bunu henüz tam olarak çözemedi. OpenAI'ın şimdiye kadarki "en güçlü, akıllı, hızlı ve güvenilir sürüm" olarak tanıttığı GPT-5 bile bazen kullanıcılara yalan yanlış bilgiler verebiliyor.

Yapay zeka sistemleri için halüsinasyonları ölçen ve analiz eden Vectara'nın araştırmasına göre, ChatGPT-5'in halüsinasyon oranı yüzde 1.4 olarak ölçüldü. Önceki sürüm olan GPT-4'te bu oran yüzde 1.8 seviyesindeydi. GPT-4o'nun halüsinasyon oranı yüzde 1.49, GPT-4 Turbo'nunki yüzde 1.69 seviyesinde olarak kayıtlara geçti.

Dini sohbet botları on milyonlarca kişiye ulaştı: Kullanmadan önce iki kez düşünün!

YAPAY ZEKANIN HALÜSİNASYON GÖRMESİ NE DEMEK?

"Yapay zekanın halüsinasyon görmesi", kendinden uydurulmuş ama ikna edici görünen bilgiler üretmesi anlamına geliyor. Ve dini sohbet botları da aynı soruna sahip olabilir. Örneğin yanlış ayet numaraları, hatalı alıntılar veya dini metinlerden eksik/yanlış aktarımlar sunabilir.

Bazı dini metinlerin yorumu tarihsel, dilbilimsel ve mezhepsel bilgi gerektirebilir, yapay zeka ise bu nüansları kaçırabilir. Dolayısıyla insanlar doğrudan ya da dolaylı olarak yanlış veya eksik bilgi edinebilir.

Dini sohbet botları on milyonlarca kişiye ulaştı: Kullanmadan önce iki kez düşünün!

MANİPÜLASYON İHTİMALİ DE UNUTULMAMALI

Yapay zeka destekli dini sohbet uygulamaları, kullanıcıların inançlarına, manevi hassasiyetlerine ve duygusal yönelimlerine hitap eden içerikler üretiyor. Bu da chatbot'ları için elverişli bir araç haline getirebilir. Bu risk ise birkaç farklı biçimde ortaya çıkabilir:

  • Kötü niyetli geliştiriciler, uygulamanın cevaplarını bilinçli olarak belirli ideolojilere veya farklı görüşlere yönlendirebilir.
  • Dini içerik gibi görünse de aslında propaganda, ticari reklam veya yanlış bilgi yayma amacı güden mesajlar üretilebilir.
  • Özellikle bilinçsiz kullanıcılar, uygulamanın verdiği cevapları "nasıl olsa bu dini bir uygulama" diye düşünerek sorgusuz sualsiz kabul edip maddi bağış yapmaya ve kişisel verilerini paylaşmaya ikna edilebilir.

Kullanıcıların, dini sohbet botlarına yalnızca bir "araç" gözüyle bakmaları, hassas ve derin bilgi gerektiren konularda mutlaka daha güvenilir kaynaklara başvurmaları tavsiye ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Seçimlerde hezimete uğrayan parti lideri istifa etti! Yerine yapay zeka geldi
ChatGPT'ye Arapça konuşan dev rakip geldi: 2 milyar kişiye özel yapay zeka
ETİKETLER
#yapay zeka
#manipülasyon
#Dini Sohbet Botları
#Manevi Hayat
#Halüsinasyon
#Güvenirlilik
#Dini Sohbet Botları
#Hallow
#Bible Chat
#Din Ve Teknoloji
#Halüsinasyon
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.