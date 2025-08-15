Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Range Rover’dan sportif orta boy elektrikli SUV geliyor: İşte yeni tasarım

Range Rover, tamamen elektrikli orta boy SUV modelinin hazırlıklarını hızlandırdı. Daha önce test sürüşlerinde kameralara yakalanan aracın ilk render görüntüleri İngiliz basınında paylaşıldı.

Range Rover’dan sportif orta boy elektrikli SUV geliyor: İşte yeni tasarım
Murat Makas
GİRİŞ:
15.08.2025
09:07
GÜNCELLEME:
15.08.2025
09:07

Yeni model, 2026 başında tanıtılacak ve tamamen yeni EMA platformu üzerine inşa edilecek. Yaklaşık 4,8 metre uzunluğundaki SUV, Velar’ın yerine geçmeyecek ancak boyut olarak ona yakın olacak. Alçak tavan çizgisi ve ince cam yapısıyla Velar’dan daha sportif bir duruş sergilemesi bekleniyor.

Range Rover’dan sportif orta boy elektrikli SUV geliyor: İşte yeni tasarım

ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ VE BATARYA SEÇENEKLERİ

Amiral gemisi elektrikli Range Rover ile benzer zamanlarda piyasaya çıkacak model, ondan bazı önemli teknolojileri devralacak. Bunlar arasında:

Batarya ve elektrikli tahrik sistemi

Gelişmiş termal yönetim sistemi

Akıllı yazılım çözümleri

SUV’un 118 kWh’lık bataryasının yanı sıra 100 kWh ve 80 kWh seçenekleri de sunulacak. Bu bataryalar sayesinde modelin 480 ila 650 km menzil sunması öngörülüyor.

Range Rover’dan sportif orta boy elektrikli SUV geliyor: İşte yeni tasarım

