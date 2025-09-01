Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Renault Clio'da ÖTV indirimi tamamen eridi

Türkiye’nin en çok satılan otomobillerinden Renault Clio, ÖTV düzenlemesi sonrası kısa süreli bir fiyat avantajı yaşamıştı. Ancak fiyat güncellemesi ile indirim eridi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Renault Clio'da ÖTV indirimi tamamen eridi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 15:52

2 Temmuz itibarıyla en uygun versiyon olan Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp, 1 milyon 497 bin TL'den 1 milyon 447 bin TL'ye gerilemişti. Ancak yapılan son zamla fiyat 1 milyon 495 bin TL'ye çıktı ve indirim neredeyse buhar oldu.

ÜST PAKETLERDE DE TABLO AYNI

Clio'nun techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90 hp versiyonu da benzer bir sürece sahne oldu. sonrası 1 milyon 617 bin TL'den 1 milyon 573 bin TL'ye düşen fiyat, zam sonrası 1 milyon 627 bin TL'ye yükseldi.

Yani tüketici açısından avantajlı görünen indirim, son güncellemelerle fazlasıyla dengelenmiş oldu. Yine de bayilerde liste fiyatının biraz altında tekliflerle araç bulunabildiği belirtiliyor.

Renault Clio'da ÖTV indirimi tamamen eridi

RENAULT'NUN YENİ YATIRIMLARI GÜNDEMDE

Marka, Clio fiyatlarındaki hareketlilikten önce Türkiye'de satılacak yeni modeli Boreal ile gündeme gelmişti.

Bu kapsamda ilk aşamada Duster devreye girmiş, şimdi de Türkiye'de üretilip 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek Boreal için hazırlıklar başlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Makyajlı yeni Kia Stonic ortaya çıktı
En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri
ETİKETLER
#fiyat artışı
#otomotiv
#ötv indirimi
#renault
#Clio
#Boreal
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.