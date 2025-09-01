Renault Clio'da ÖTV indirimi tamamen eridi

2 Temmuz itibarıyla en uygun versiyon olan Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp, 1 milyon 497 bin TL'den 1 milyon 447 bin TL'ye gerilemişti. Ancak yapılan son zamla fiyat 1 milyon 495 bin TL'ye çıktı ve indirim neredeyse buhar oldu.

ÜST PAKETLERDE DE TABLO AYNI

Clio'nun techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90 hp versiyonu da benzer bir sürece sahne oldu. ÖTV indirimi sonrası 1 milyon 617 bin TL'den 1 milyon 573 bin TL'ye düşen fiyat, zam sonrası 1 milyon 627 bin TL'ye yükseldi.

Yani tüketici açısından avantajlı görünen indirim, son güncellemelerle fazlasıyla dengelenmiş oldu. Yine de bayilerde liste fiyatının biraz altında tekliflerle araç bulunabildiği belirtiliyor.

RENAULT'NUN YENİ YATIRIMLARI GÜNDEMDE

Marka, Clio fiyatlarındaki hareketlilikten önce Türkiye'de satılacak yeni modeli Boreal ile gündeme gelmişti.

Bu kapsamda ilk aşamada Renault Duster devreye girmiş, şimdi de Türkiye'de üretilip 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek Boreal için hazırlıklar başlamıştı.