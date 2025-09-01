Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

Gelişmiş yakıt ekonomisi sebebiyle son dönemlerde hibrit otomobiller yoğun ilgi görüyor. En uygun ve en popüler olan hibrit otomobiller belli oldu. İşte araç piyasasında dikkat çeken modeller...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 11:10

Dünyanın birçok ülkesinde sürücüler yakıt tasarrafu ve kolay teknoloji açısından favori otomobillerini belirleyip bu doğrultuda satın alma işlemini gerçekleştiriyor. Dünyada sadece elektrikli değil hibrit otomobillere de ilgi büyük.

HİBRİT OTOMOBİL POPÜLERLİĞİ

Hibrit otomobiller, gelişmiş yakıt ekonomisi sunmak için elektrik motorlarını benzinli motorlarla birleştirerek giderek daha cazip hale geliyor. Çevre dostu araçlara olan talebin artmasıyla birlikte, birçok alıcı hibritleri geleneksel benzinli otomobillere mükemmel bir alternatif olarak değerlendiriyor.

Hibrit otomobiller üzerinde yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmalara göre 2025’in en uygun hibrit otomobilleri belirlendi.

EN UYGUN FİYATLI HİBRİT ARAÇLAR

1. Corolla Hibrit

•iSeeCars Puanı: Yakında
•Değer Koruma: 8.9/10
•Güvenlik: 8.0/10
•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 23.825 ABD Doları
•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 23.825 - 28.190 ABD Doları
•Kullanılmış Fiyat: 16.989 ABD Doları - 28.197 ABD Doları
•MPG: 44 – 47 mpg
•EPA Menzili: 466,4 – 535,8 mil

En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

2. ELANTRA Hibrit

•iSeeCars Puanı: Yakında
•Değer Koruma: 8.3/10
•Güvenlik: 8.0/10
•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 25.500 ABD Doları
•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 25.530 - 29.700 ABD Doları
•Kullanılmış Fiyat: 17.778 - 27.590 ABD Doları
•MPG: 50 – 54 mpg
•EPA Menzili: 550.0 – 594.0 mil

En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

3. Toyota Prius (Hatchback)

•iSeeCars Puanı: 9.0/10
•Güvenilirlik: 8.1/10
•Değer Tutma: 8.8/10
•Güvenlik: 10/10
•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 28.550 ABD Doları
•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 28.550 - 36.965 ABD Doları
•Kullanılmış Fiyat: 18.490$ - 34.839$
•MPG: 49 – 57 mpg
•EPA Menzili: 514,5 – 644,1 mil

En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

4. Toyota Camry (Hibrit)

•iSeeCars Puanı: 8.2/10
•Güvenilirlik: 8.1/10
•Değer Koruma: 8.6/10
•Güvenlik: 8.0/10
•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 28.700 ABD Doları
•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 28.700 - 36.425 ABD Doları
•Kullanılmış Fiyat: 27.875 ABD Doları – 39.021 ABD Doları
•MPG: 44 – 51 mpg
•EPA Menzili: 572.0 – 663.0 mil

En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

5. Toyota Camry Hibrit

•iSeeCars Puanı: 8.2/10
•Güvenilirlik: 8.1/10
•Değer Tutma: 8.5/10
•Güvenlik: 8.0/10
•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 28.855 ABD Doları
•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 28.855 - 34.295 ABD Doları
•Kullanılmış Fiyat: 19.601$ – 33.993$
•MPG: 46 – 52 mpg
•EPA Menzili: 607,2 – 686,4 mil

En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

6. Honda Civic Hibrit

•iSeeCars Puanı: Yakında
•Değer Tutma: 8.8/10
•Güvenlik: 8.0/10
•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 29.295 ABD Doları
•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 29.295 - 32.295 ABD Doları
•Kullanılmış Fiyat: 27.967$ - 33.982$
•MPG: – 47-50 mpg
•EPA Menzili: – 519 mil

En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

7. Honda Civic Hibrit (Hatchback)

•iSeeCars Puanı: Yakında
•Değer Koruma: 8.9/10
•Güvenlik: 8.0/10
•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 30.150 ABD Doları
•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 30.150 - 33.150 ABD Doları
•Kullanılmış Fiyat: 28.898 - 34.755 ABD Doları
•MPG: – 45 – 50 mpg
•EPA Menzili: – 498 mil

En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

8. Hyundai SONATA Hibrit

•iSeeCars Puanı: 7.7/10
•Güvenilirlik: 7.2/10
•Değer Koruma: 7.9/10
•Güvenlik: 8.0/10
•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 31.250 ABD Doları
•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 31.250 - 37.700 ABD Doları
•Kullanılmış Fiyat: 17.960 - 33.591 ABD Doları
•MPG: 47 mpg
•EPA Menzili: 620,4 mil

En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

9. Toyota Prius Prime

•iSeeCars Puanı: Yakında
•Değer Koruma: 8.7/10
•Güvenlik: 9.0/10
•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 32.975 ABD Doları
•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 32.975 - 39.670 ABD Doları
•Kullanılmış Fiyat: 19.203 - 38.481 ABD Doları
•MPG: 48 – 127 mpg
•EPA Menzili: 547,8 – 595,2 mil

En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

10. Toyota Prius Plug-in Hibrit

•iSeeCars Puanı: 8.1/10
•Güvenilirlik: 7.5/10
•Değer Tutma: 8.8/10
•Güvenlik: 8.0/10
•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 33.375 ABD Doları
•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 33.375 - 40.070 ABD Doları
•Kullanılmış Fiyat: 32.343 ABD Doları – 48.995 ABD Doları
•MPG: 48 – 127 mpg
•EPA Menzili: 548,8 – 595,2 mil

En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

Sıkça Sorulan Sorular

Hibrit otomobiller nedir?
Hibrit otomobiller, tam elektrikli otomobillerin aksine priz ile şarj etmeye ihtiyaç duymayan, benzin ve elektrik motorları arasında otomatik geçiş yaparak sürücüye yakıt tasarrufu ve optimum performansı bir arada sunan otomobillerdir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ülkelere göre en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu! Meğer Türkiye’de o model en çok tercih edilenmiş
ETİKETLER
#toyota
#hibrit araç
#hyundai
#Yakıt Tasarrufu
#Prius
#Camry
#Civic
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.