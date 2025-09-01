En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri

Dünyanın birçok ülkesinde sürücüler yakıt tasarrafu ve kolay teknoloji açısından favori otomobillerini belirleyip bu doğrultuda satın alma işlemini gerçekleştiriyor. Dünyada sadece elektrikli değil hibrit otomobillere de ilgi büyük.

HİBRİT OTOMOBİL POPÜLERLİĞİ

Hibrit otomobiller, gelişmiş yakıt ekonomisi sunmak için elektrik motorlarını benzinli motorlarla birleştirerek giderek daha cazip hale geliyor. Çevre dostu araçlara olan talebin artmasıyla birlikte, birçok alıcı hibritleri geleneksel benzinli otomobillere mükemmel bir alternatif olarak değerlendiriyor.

Hibrit otomobiller üzerinde yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmalara göre 2025’in en uygun hibrit otomobilleri belirlendi.

EN UYGUN FİYATLI HİBRİT ARAÇLAR

1. Toyota Corolla Hibrit

•iSeeCars Puanı: Yakında

•Değer Koruma: 8.9/10

•Güvenlik: 8.0/10

•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 23.825 ABD Doları

•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 23.825 - 28.190 ABD Doları

•Kullanılmış Fiyat: 16.989 ABD Doları - 28.197 ABD Doları

•MPG: 44 – 47 mpg

•EPA Menzili: 466,4 – 535,8 mil

2. Hyundai ELANTRA Hibrit

•iSeeCars Puanı: Yakında

•Değer Koruma: 8.3/10

•Güvenlik: 8.0/10

•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 25.500 ABD Doları

•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 25.530 - 29.700 ABD Doları

•Kullanılmış Fiyat: 17.778 - 27.590 ABD Doları

•MPG: 50 – 54 mpg

•EPA Menzili: 550.0 – 594.0 mil

3. Toyota Prius (Hatchback)

•iSeeCars Puanı: 9.0/10

•Güvenilirlik: 8.1/10

•Değer Tutma: 8.8/10

•Güvenlik: 10/10

•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 28.550 ABD Doları

•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 28.550 - 36.965 ABD Doları

•Kullanılmış Fiyat: 18.490$ - 34.839$

•MPG: 49 – 57 mpg

•EPA Menzili: 514,5 – 644,1 mil

4. Toyota Camry (Hibrit)

•iSeeCars Puanı: 8.2/10

•Güvenilirlik: 8.1/10

•Değer Koruma: 8.6/10

•Güvenlik: 8.0/10

•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 28.700 ABD Doları

•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 28.700 - 36.425 ABD Doları

•Kullanılmış Fiyat: 27.875 ABD Doları – 39.021 ABD Doları

•MPG: 44 – 51 mpg

•EPA Menzili: 572.0 – 663.0 mil

5. Toyota Camry Hibrit

•iSeeCars Puanı: 8.2/10

•Güvenilirlik: 8.1/10

•Değer Tutma: 8.5/10

•Güvenlik: 8.0/10

•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 28.855 ABD Doları

•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 28.855 - 34.295 ABD Doları

•Kullanılmış Fiyat: 19.601$ – 33.993$

•MPG: 46 – 52 mpg

•EPA Menzili: 607,2 – 686,4 mil

6. Honda Civic Hibrit

•iSeeCars Puanı: Yakında

•Değer Tutma: 8.8/10

•Güvenlik: 8.0/10

•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 29.295 ABD Doları

•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 29.295 - 32.295 ABD Doları

•Kullanılmış Fiyat: 27.967$ - 33.982$

•MPG: – 47-50 mpg

•EPA Menzili: – 519 mil

7. Honda Civic Hibrit (Hatchback)

•iSeeCars Puanı: Yakında

•Değer Koruma: 8.9/10

•Güvenlik: 8.0/10

•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 30.150 ABD Doları

•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 30.150 - 33.150 ABD Doları

•Kullanılmış Fiyat: 28.898 - 34.755 ABD Doları

•MPG: – 45 – 50 mpg

•EPA Menzili: – 498 mil

8. Hyundai SONATA Hibrit

•iSeeCars Puanı: 7.7/10

•Güvenilirlik: 7.2/10

•Değer Koruma: 7.9/10

•Güvenlik: 8.0/10

•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 31.250 ABD Doları

•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 31.250 - 37.700 ABD Doları

•Kullanılmış Fiyat: 17.960 - 33.591 ABD Doları

•MPG: 47 mpg

•EPA Menzili: 620,4 mil

9. Toyota Prius Prime

•iSeeCars Puanı: Yakında

•Değer Koruma: 8.7/10

•Güvenlik: 9.0/10

•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 32.975 ABD Doları

•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 32.975 - 39.670 ABD Doları

•Kullanılmış Fiyat: 19.203 - 38.481 ABD Doları

•MPG: 48 – 127 mpg

•EPA Menzili: 547,8 – 595,2 mil

10. Toyota Prius Plug-in Hibrit

•iSeeCars Puanı: 8.1/10

•Güvenilirlik: 7.5/10

•Değer Tutma: 8.8/10

•Güvenlik: 8.0/10

•Başlangıç Önerilen Perakende Fiyatı: 33.375 ABD Doları

•Yeni Fiyat Aralığı (Önerilen Perakende Fiyatı): 33.375 - 40.070 ABD Doları

•Kullanılmış Fiyat: 32.343 ABD Doları – 48.995 ABD Doları

•MPG: 48 – 127 mpg

•EPA Menzili: 548,8 – 595,2 mil