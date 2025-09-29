EuroLeague hangi kanalda 2025? EuroLeague 1. hafta maç programı belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı 2025-2026 EuroLeague sezonu 30 Eylül 2025 Salı günü başlıyor. Sezonun başlamasıyla birlikte basketbolu yakından takip eden taraftarlar tarafından EuroLeague hangi kanalda, 1. hafta maçlarının saati araştırılmaya başlandı.
Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan EuroLeague'de 2025-2026 sezonu başlıyor. Aralarında temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun bulunduğu 20 takımın mücadele edeceği organizasyona geri sayım başladı.
Taraftarlar tarafından EuroLeague'in hangi kanalda yayınlandığı ve 1. hafta maçlarının saatleri ise merak ediliyor.
EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA 2025?
Euroleague'de 2025-2026 sezonunun maçları açıklanan bilgilere göre S Sport ile TV+ ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmaları bu kanallar aracılığıyla takip edebilecekler.
30 Eylül 2025 Salı günü oynanacak olan maçların yayınlanacağı kanallar ise şöyle:
Dubai Basket – Partizan (THY Euroleague) S Sport Plus
Hapoel Tel Aviv – Barcelona (THY Euroleague) S Sport Plus
Anadolu Efes – Maccabi Fox (THY Euroleague) S Sport
Kızılyıldız – Olimpia Milano (THY Euroleague) S Sport Plus
Panathinaikos – Bayern Münih (THY Euroleague) S Sport 2
Baskonia – Olympiakos (THY Euroleague) S Sport Plus
Virtus Bologna – Real Madrid (THY Euroleague) S Sport Plus
EUROLEAGUE MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 29 EYLÜL?
EuroLeague'nin 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında oynanacak olan mücadelelerin saatleri şöyle: