TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
 Hüseyin Bahcivan

EuroLeague hangi kanalda 2025? EuroLeague 1. hafta maç programı belli oldu

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı 2025-2026 EuroLeague sezonu 30 Eylül 2025 Salı günü başlıyor. Sezonun başlamasıyla birlikte basketbolu yakından takip eden taraftarlar tarafından EuroLeague hangi kanalda, 1. hafta maçlarının saati araştırılmaya başlandı.

EuroLeague hangi kanalda 2025? EuroLeague 1. hafta maç programı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
12:00
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
12:00

Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan 'de 2025-2026 sezonu başlıyor. Aralarında temsilcilerimiz ve 'nun bulunduğu 20 takımın mücadele edeceği organizasyona geri sayım başladı.

Taraftarlar tarafından EuroLeague'in hangi kanalda yayınlandığı ve 1. hafta maçlarının saatleri ise merak ediliyor.

EuroLeague hangi kanalda 2025? EuroLeague 1. hafta maç programı belli oldu

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA 2025?

Euroleague'de 2025-2026 sezonunun maçları açıklanan bilgilere göre S Sport ile TV+ ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmaları bu kanallar aracılığıyla takip edebilecekler.

30 Eylül 2025 Salı günü oynanacak olan maçların yayınlanacağı kanallar ise şöyle:

  • Dubai Basket – Partizan (THY Euroleague) S Sport Plus
  • Hapoel Tel Aviv – Barcelona (THY Euroleague) S Sport Plus
  • Anadolu Efes – Maccabi Fox (THY Euroleague) S Sport
  • Kızılyıldız – Olimpia Milano (THY Euroleague) S Sport Plus
  • Panathinaikos – Bayern Münih (THY Euroleague) S Sport 2
  • Baskonia – Olympiakos (THY Euroleague) S Sport Plus
  • Virtus Bologna – Real Madrid (THY Euroleague) S Sport Plus
EuroLeague hangi kanalda 2025? EuroLeague 1. hafta maç programı belli oldu

EUROLEAGUE MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 29 EYLÜL?

EuroLeague'nin 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında oynanacak olan mücadelelerin saatleri şöyle:

30 Eylül Salı

  • 19:00 Dubai Basket – Partizan
  • 19:00 Hapoel Tel Aviv – Barcelona
  • 20:45 Anadolu Efes – Maccabi Fox
  • 21:00 Kızılyıldız – Olimpia Milano
  • 21:15 Panathinaikos – Bayern Münih
  • 21:30 Baskonia – Olympiakos
  • 21:45 Virtus Bologna – Real Madrid

1 Ekim Çarşamba

  • 20:30 AS Monaco – Zalgiris Kaunas
  • 20:45 Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol
  • 21:00 Asvel Villeurbanne – Valencia Basket
EuroLeague hangi kanalda 2025? EuroLeague 1. hafta maç programı belli oldu

2 Ekim Perşembe

  • 21:30 Partizan – Olimpia Milano
  • 21:30 Bayern Münih – Kızılyıldız
  • 21:45 Real Madrid – Olympiakos

3 Ekim Cuma

  • 20:00 Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko
  • 20:30 AS Monaco – Dubai Basket
  • 20:30 Anadolu Efes – Hapoel Tel Aviv
  • 21:15 Panathinaikos – Barcelona
  • 21:30 Valencia Basket – Virtus Bologna
  • 22:30 Maccabi Fox – Paris Basketbol
