EuroLeague hangi kanalda 2025? EuroLeague 1. hafta maç programı belli oldu

Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan EuroLeague'de 2025-2026 sezonu başlıyor. Aralarında temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun bulunduğu 20 takımın mücadele edeceği organizasyona geri sayım başladı.

Taraftarlar tarafından EuroLeague'in hangi kanalda yayınlandığı ve 1. hafta maçlarının saatleri ise merak ediliyor.

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA 2025?

Euroleague'de 2025-2026 sezonunun maçları açıklanan bilgilere göre S Sport ile TV+ ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmaları bu kanallar aracılığıyla takip edebilecekler.

30 Eylül 2025 Salı günü oynanacak olan maçların yayınlanacağı kanallar ise şöyle:

Dubai Basket – Partizan (THY Euroleague) S Sport Plus

Hapoel Tel Aviv – Barcelona (THY Euroleague) S Sport Plus

Anadolu Efes – Maccabi Fox (THY Euroleague) S Sport

Kızılyıldız – Olimpia Milano (THY Euroleague) S Sport Plus

Panathinaikos – Bayern Münih (THY Euroleague) S Sport 2

Baskonia – Olympiakos (THY Euroleague) S Sport Plus

Virtus Bologna – Real Madrid (THY Euroleague) S Sport Plus

EUROLEAGUE MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 29 EYLÜL?

EuroLeague'nin 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında oynanacak olan mücadelelerin saatleri şöyle:

30 Eylül Salı

19:00 Dubai Basket – Partizan

19:00 Hapoel Tel Aviv – Barcelona

20:45 Anadolu Efes – Maccabi Fox

21:00 Kızılyıldız – Olimpia Milano

21:15 Panathinaikos – Bayern Münih

21:30 Baskonia – Olympiakos

21:45 Virtus Bologna – Real Madrid

1 Ekim Çarşamba

20:30 AS Monaco – Zalgiris Kaunas

20:45 Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol

21:00 Asvel Villeurbanne – Valencia Basket

2 Ekim Perşembe

21:30 Partizan – Olimpia Milano

21:30 Bayern Münih – Kızılyıldız

21:45 Real Madrid – Olympiakos

3 Ekim Cuma