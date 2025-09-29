Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

KAAN savaş uçağı üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı'ndan beklenen açıklama

Son günlerde gündem olan Milli Muharip Uçak KAAN savaş uçağı üretimi durdu iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, açıklamalarda bulundu. KAAN savaş uçağının üretiminin durduğuna dair konuşmalar sosyal medyada artarken Görgün, KAAN'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını belirtti.

KAAN savaş uçağı üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı'ndan beklenen açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 11:52

Türkiye'nin gündeminde yer alan "KAAN savaş uçağının üretimi durdu" konusunun ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) beklenen açıklamayı yaptı.

KAAN SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİ DURDU MU SON DAKİKA?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, KAAN savaş uçağının üretiminin durmadığını ve geleceğini tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını belirtti.

KAAN savaş uçağı üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı'ndan beklenen açıklama

Görgün, "Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın motor çalışmalarında da aynı anlayışla ilerliyoruz. KAAN seri üretimi yabancı değil yerli motor üzerinden planlandı. KAAN savaş uçağının ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Savunma sanayiinde süreç daima bu şekilde işler. Önce mevcut motorlarla başlanır, ardından milli motor projeleri devreye alınır. Biz de KAAN’ı blok yaklaşımıyla üretiyoruz. Yani farklı aşamalarda, farklı kabiliyetlerle güçlenen versiyonlarını envantere kazandırarak, kademeli olarak geliştiriyoruz. Bu kapsamda KAAN savaş uçağımızın teslimat takviminde bir gecikme bulunmamaktadır. Seri üretimimizi riske atmamak için de yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz. Böylece hem takvimi güvence altına alıyor hem de milli motor geliştirme yol haritamızı kesintisiz ilerletiyoruz." ifadeleri ile üretimin durmadığını duyurdu.

KAAN savaş uçağı üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı'ndan beklenen açıklama

KAAN SAVAŞ UÇAĞI MOTORSUZ KALDI İDDİALARINA CEVAP

Haluk Görgün, KAAN savaş uçağının motorsuz kaldığına dair yapılan paylaşımların ardından "KAAN’ın geleceği hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değildir. Biz mühendislerimize güveniyoruz. TF35000’in seri imalat süreci planlandığı şekilde devam ediyor.

Türkiye, motor teknolojilerinde kara, hava, deniz ve füze sistemlerinin tümünde ihtiyaç duyulan kritik kabiliyetleri yerli ve milli imkanlarla karşılayabilecek seviyeye ulaşmıştır. Gaz Türbinli Motor Yol Haritamız doğrultusunda jet motorlarında da bağımsızlığı yakalayacak adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadeleri ile tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığımızı hatırlattı. Mühendislerimize güvenerek seri imalat süresi planlandığını açıkladı.

KAAN savaş uçağı üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı'ndan beklenen açıklama

ENDONEZYA'YA KAAN ANLAŞMASI YAPILACAK MI, GÖNDERİLECEK Mİ?

'ya ihraç edilmesi planlanan 48 adet KAAN savaş uçağı anlaşması devam ederken Görgün, ihraç edileceklerin ABD menşeli motorlarla değil, milli motorlarımızla güçlendirileceğini açıkladı. Mühendislerimize güveniyoruz sözleri ile "Yerli ve milli imkanlarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve desteğiyle KAAN'ı ve yerli motorunu ülkemize kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#endonezya
#haluk görgün
#savunma sanayi
#Kaan Uçağı
#Tf35000 Motor
#Yerli Motor
#Aktüel
