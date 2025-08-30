Ülkelere göre en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu! Meğer Türkiye’de o model en çok tercih edilenmiş

Otomotiv endüstrisi, küresel bir yapıya sahip olsa da, otomobil tercihlerinde yerel faktörler hala büyük bir rol oynuyor. Bir ülkede en çok satan bir model, bir başka ülkede listelerin alt sıralarında yer alabiliyor. Bu durum, ülkelerin vergi politikalarından yol altyapısına, akaryakıt fiyatlarından aile yapısına kadar birçok etkenden kaynaklanıyor. JATO Dynamics ve Focus2Move gibi sektör analiz firmalarının 2024 ve 2025 yılı verileri, küresel otomobil pazarındaki bu renkli ve karmaşık tabloyu gözler önüne seriyor. Bu verilere göre, her ülkenin kendi "gözde" otomobilini belirlemesinde farklı dinamikler rol oynuyor.

KÜRESEL OTOMOBİL PAZARININ RENKLERİ

Bir otomobilin bir ülkede popüler hale gelmesinin ardında birden fazla faktör yatar. Amerika gibi geniş coğrafyaya sahip ülkelerde pick-up'lar ve büyük SUV'lar revaçtayken, Avrupa'nın dar sokaklarında kompakt hatchback'ler ve küçük SUV'lar daha çok tercih ediliyor. Yakıt fiyatları, vergi sistemleri (motor hacmi ve emisyonlara göre değişen), yerel üretim ve marka sadakati de bu tercihleri doğrudan şekillendirir. Örneğin, bir ülkede yerli üretimin teşvik edilmesi, o ülkenin yerel markalarının liderliğe oynamasını sağlayabilir.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL MODELLERİ

İşte 2024-2025 yılı verilerine göre, dünya genelinde öne çıkan ülkelerin en çok tercih ettiği otomobil modelleri:

Türkiye - Fiat Egea

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili, uzun yıllardır tahtını koruyan Fiat Egea'dır. Yerli üretim avantajı, uygun fiyatı, geniş iç hacmi ve ekonomik motor seçenekleriyle Egea, hem bireysel hem de filo alımlarının vazgeçilmezidir. Türkiye'de sedan ve Cross versiyonlarıyla geniş bir kitleye hitap ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri - Ford F-Serisi

ABD otomobil pazarının tartışmasız lideri, Ford F-Serisi'dir. Yıllardır en çok satan araç unvanını taşıyan bu pick-up, Amerikalı tüketicilerin genişlik, güç ve çok yönlülük arayışını yansıtıyor. Ticari kullanımdan ailelerin günlük hayatına kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor.

Almanya - Volkswagen Golf

Avrupa'nın en büyük pazarı Almanya'da, Volkswagen Golf'ün hakimiyeti devam ediyor. Kompakt hatchback segmentinin simgesi haline gelen Golf, Alman mühendisliğinin güvenilirliğini, pratikliğini ve dengeli fiyatını bir araya getirerek tüketicinin bir numaralı tercihi oluyor.

Brezilya - Chevrolet Onix

Güney Amerika'nın en büyük otomobil pazarı olan Brezilya'da, en çok satan otomobil Chevrolet Onix'tir. Şehir içi kullanıma uygun boyutları, uygun fiyatı ve modern donanım seçenekleri sayesinde Onix, Brezilya pazarında önemli bir yere sahiptir.

Fransa - Renault Clio

Renault'nun ikonik hatchback modeli Clio, Fransa'nın en çok satan otomobilidir. Dinamik sürüşü, şık tasarımı ve yakıt ekonomisiyle Fransız tüketicilerin beğenisini kazanmıştır. Clio, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de en çok satanlar listesinde yer alıyor.

Birleşik Krallık - Ford Puma

İngiltere pazarında, Ford Puma gibi kompakt SUV'lar popülaritesini artırmaktadır. Yüksek sürüş pozisyonu, modern tasarımı ve yakıt verimli motor seçenekleriyle tüketicilerin yeni favorilerinden biri olmuştur.

İtalya - Fiat Panda

Avrupa'nın en küçük otomobillerinden biri olan Fiat Panda, İtalya'nın dar şehir sokaklarına mükemmel uyum sağlaması, uygun fiyatı ve pratikliği sayesinde İtalyanların en çok tercih ettiği otomobildir.

İspanya - SEAT Arona

Volkswagen Grubu'nun İspanyol markası SEAT'ın popüler kompakt SUV'u Arona, İspanya pazarında liderliği ele geçirdi. Genç ve dinamik tasarımı, teknolojik donanımları ve rekabetçi fiyatıyla İspanyol tüketicilerin ilk tercihi oldu.

Norveç - Tesla Model Y

Elektrikli araçlara geçişte dünya lideri olan Norveç'te, en çok satan otomobil Tesla Model Y'dir. Hükümet teşvikleri ve şarj altyapısının yaygınlığı sayesinde, Norveç'te neredeyse her yeni satılan otomobilin elektrikli olması, Tesla'nın buradaki hakimiyetini pekiştiriyor.

Çin - Tesla Model Y

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de, Tesla Model Y, satış rakamlarıyla liderlerden biridir. Yerel markalarla (BYD gibi) kıyasıya bir rekabet içinde olmasına rağmen, Tesla'nın teknolojik üstünlüğü ve marka imajı Çinli tüketicileri cezbetmektedir.

Japonya - Toyota Yaris

Japonya'da en çok satan otomobil, yakıt cimrisi ve hibrit motor seçeneğiyle öne çıkan Toyota Yaris'tir. Kompakt boyutları ve yüksek güvenilirliği, Japon tüketicilerin pratiklik ve verimlilik beklentilerini yansıtıyor.

Avustralya - Ford Ranger

Amerika'da olduğu gibi Avustralya'da da pick-up'lar revaçtadır. Ford Ranger, hem ticari hem de bireysel kullanımda Avustralyalıların ilk tercihi olmuş ve en çok satan otomobil unvanını elinde tutmaktadır.

Rusya - Lada Granta

Batılı markaların Rusya pazarından çekilmesinin ardından, yerli üretim Lada Granta, fiyat avantajı ve kolay bulunabilirliği sayesinde pazarın lideri oldu. Rus tüketicilerin ekonomik ve pratik araçlara olan ihtiyacını karşılıyor.

Yukarıdaki liste, küresel otomobil pazarındaki iki büyük trendi net bir şekilde gösteriyor: SUV'ların yükselişi ve elektrifikasyon. Tüketiciler, Sedan ve hatchback'lerin yanı sıra, yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacim ve çok yönlülük sunan SUV'lara yöneliyor. Ayrıca, Norveç ve Çin gibi pazarlarda elektrikli araçların zirveye oynaması, küresel otomotiv endüstrisinin geleceğinin elektrikli ve sürdürülebilir mobiliteye doğru kaydığını kanıtlıyor.