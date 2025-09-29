Gün içinde enerjiden düşenlere bire bir! Tamamen doğal üretiliyor, taleplere yetişemiyorlar

Türkiye’de doğal yöntemlerle üretilen bazı ürünler mevsimlerin vazgeçilmez lezzeti oluyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi orcik yapımı asırlardır süren bir gelenek haline geldi. Elazığ’ın Değirmenönü (Zerteriç) köyünde halk orcik üretimine başladı.

Üzüm ve ceviz hasadının ardından köy halkı yoğun mesai harcıyor. Üzümler sıkıldıktan sonra şıra, özel toprakla mayalanıyor ve kazanda kaynatılıyor.

Yüzeye çıkan "paf" temizlendikten sonra un eklenip bulamaç haline getiriliyor ve cevizler ipe dizilerek karışıma batırılıyor. Bu gelenek, köy halkının hem geçim kaynağı hem de kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Emekli olduktan sonra 25 yıldır orcik ve pestil üretimini sürdürdüğünü belirten Tayfun Erdem, "Orcik sezonu başladı. Hemen hemen her gün yapıyoruz. Önce üzümü sıkıyoruz. Ondan sonra özel toprağından şıranın içerisine katıyoruz. Bunun ekşiliğini alıyor. Daha sonra üzümü kazana doldurup kaynatıyoruz. Bunun yüzüne çıkan pafını alıyoruz. Akşamdan kaynatıyoruz, sabaha kadar dinleniyor. Ondan sonra tekrar kazana çekiyoruz ve tekrar kaynatıyoruz. Akabinde un katıyoruz ve liviç yapıyoruz ve tekrar kazana dolduruyoruz. Bir saate yakın karıştırıyoruz. Ondan sonra orcik yapımına başlıyoruz. Üzüm ve ceviz kaliteli olacak. Özellikle şırasında oluşan o pafı almak lazım. Talep çok güzel. Bazen talepleri yetiştiremiyoruz bu da kaliteye bağlı. Genelde cevizli sucuk diyorlar bizim Elazığ’da 'Orcik' olarak geçiyor" dedi.

TAMAMIYLA DOĞAL VE ORGANİK

Orcik’in köy yaşamındaki önemine dikkat çeken Bilal Erdem ise, "Köyümüzde şu anda üzüm ve ceviz hasadı zamanıdır. Bu hasatlardan elde edilen Anadolu’muzun en güzel tatlarından biri olan orcik yapımını yapmaktayız. Orcik yapımı ortalama her bir işlemler için bir hafta sürmektedir. Bir gün öncesinden üzüm sıkımından başlar, ardından cevizler ipe dizilir. Daha sonra elde edilen şıra ile içine karışım yapılan unla bulamaç dediğimiz madde elde edilir. Tamamıyla el ürünü ve doğal ve organiktir. Köyümüzde meşhur olduğu için hemen hemen her evde yapılmaktadır. Köyümüzün geçim kaynağı da bu şekildedir" şeklinde konuştu.

ORCİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Orcik, lezzetinin yanı sıra faydalarıyla da vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Enerji değeri yüksek proteinler içermesinin yanı sıra A,D,E,K ve B grubu vitaminlere sahip. Dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendirerek, hücre yenilenmesini arttırıyor.