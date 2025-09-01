Makyajlı yeni Kia Stonic ortaya çıktı

Yeni Stonic'te genel gövde formu korunurken, yeniden tasarlanan tamponlar ve aydınlatma grupları araca daha keskin bir görünüm kazandırmış. GT-Line versiyonunda dikkat çeken beyaz renkli tampon tasarımı öne çıkıyor. Yeni Stonic'in boyu 65 mm artarak 4.165 mm'ye ulaşmış.
Kokpit tarafında çift ekranlı bir konsol dikkat çekiyor. GT-Line'da üç kollu, standart sürümde ise iki kollu klasik direksiyon tercih edilmiş. Orta konsolda büyük bir vites kolu ve fazlasıyla fiziksel buton bulunuyor.
Kaputun altında 1.0 litrelik turbo destekli, üç silindirli T-GDI motor yer alıyor. Güç değerleri henüz açıklanmasa da araç benzinli ve mild-hybrid (MHEV) seçenekleriyle sunulacak. Şanzıman tarafında ise 6 ileri manuel ve 7 ileri çift kavramalı otomatik alternatifleri mevcut.
325 litrelik bagaj hacmi sunan yeni Stonic, sürüş destek sistemleriyle de donatılmış. Ancak fiyatı ve satış tarihi şimdilik açıklanmadı.