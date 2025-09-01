Makyajlı yeni Kia Stonic ortaya çıktı

Yeni Stonic'te genel gövde formu korunurken, yeniden tasarlanan tamponlar ve aydınlatma grupları araca daha keskin bir görünüm kazandırmış. GT-Line versiyonunda dikkat çeken beyaz renkli tampon tasarımı öne çıkıyor. Yeni Stonic'in boyu 65 mm artarak 4.165 mm'ye ulaşmış.

İÇ MEKÂNDA ÇİFT EKRANLI KONSOL

Kokpit tarafında çift ekranlı bir konsol dikkat çekiyor. GT-Line'da üç kollu, standart sürümde ise iki kollu klasik direksiyon tercih edilmiş. Orta konsolda büyük bir vites kolu ve fazlasıyla fiziksel buton bulunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE ŞANZIMAN

Kaputun altında 1.0 litrelik turbo destekli, üç silindirli T-GDI motor yer alıyor. Güç değerleri henüz açıklanmasa da araç benzinli ve mild-hybrid (MHEV) seçenekleriyle sunulacak. Şanzıman tarafında ise 6 ileri manuel ve 7 ileri çift kavramalı otomatik alternatifleri mevcut.

BAGAJ VE GÜVENLİK

325 litrelik bagaj hacmi sunan yeni Stonic, sürüş destek sistemleriyle de donatılmış. Ancak fiyatı ve satış tarihi şimdilik açıklanmadı.