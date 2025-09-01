Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Makyajlı yeni Kia Stonic ortaya çıktı

Kia, makyajlı Stonic modelini tanıttı. Türkiye’de de satışta olan B-SUV sınıfındaki araç, markanın son dönemde hem övgü hem de eleştiri alan yeni tasarım anlayışını yansıtıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Makyajlı yeni Kia Stonic ortaya çıktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 14:09

Yeni Stonic'te genel gövde formu korunurken, yeniden tasarlanan tamponlar ve aydınlatma grupları araca daha keskin bir görünüm kazandırmış. GT-Line versiyonunda dikkat çeken beyaz renkli tampon tasarımı öne çıkıyor. Yeni Stonic'in boyu 65 mm artarak 4.165 mm'ye ulaşmış.

Makyajlı yeni Kia Stonic ortaya çıktı

İÇ MEKÂNDA ÇİFT EKRANLI KONSOL

Kokpit tarafında çift ekranlı bir konsol dikkat çekiyor. GT-Line'da üç kollu, standart sürümde ise iki kollu klasik direksiyon tercih edilmiş. Orta konsolda büyük bir vites kolu ve fazlasıyla fiziksel buton bulunuyor.

Makyajlı yeni Kia Stonic ortaya çıktı

MOTOR SEÇENEKLERİ VE ŞANZIMAN

Kaputun altında 1.0 litrelik turbo destekli, üç silindirli T-GDI motor yer alıyor. Güç değerleri henüz açıklanmasa da araç benzinli ve mild-hybrid (MHEV) seçenekleriyle sunulacak. Şanzıman tarafında ise 6 ileri manuel ve 7 ileri çift kavramalı otomatik alternatifleri mevcut.

Makyajlı yeni Kia Stonic ortaya çıktı

BAGAJ VE GÜVENLİK

325 litrelik bagaj hacmi sunan yeni Stonic, sürüş destek sistemleriyle de donatılmış. Ancak fiyatı ve satış tarihi şimdilik açıklanmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En uygun hibrit otomobiller belli oldu! İşte araç piyasasının gözdeleri
Yeni trend dar lastik mi? Park halindeki araç gündeme oturdu
ETİKETLER
#Teknoloji
#Otomobil
#suv
#güvenlik
#tasarım
#Yeni Stonic
#Kia
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.