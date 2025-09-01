Menü Kapat
Hava Durumu
29°
Yeni trend dar lastik mi? Park halindeki araç gündeme oturdu

Marsilya’da bir otomobilin üzerinde görülen aşırı ince lastikler merak konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin aslında modayla değil, tamamen teknik bir gerekçeyle ilgisi var.

Yeni trend dar lastik mi? Park halindeki araç gündeme oturdu
Otomobil dünyasında son yıllarda eğilim, daha büyük jantlar ve daha geniş lastikler yönünde. Dar lastikler ise genellikle sadece elektrikli modellerde, enerji tasarrufu için veya araçların stepne yerine kullanılan geçici lastiklerinde görülüyor. Ancak ’da bir sokakta park halinde görüntülenen 208 bunların hiçbiri değil. “parkedinmarseille” adlı Instagram hesabında paylaşılan kare, binlerce kişi tarafından merakla izlendi.

Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor! Faydası ispatlandı

GÖRÜNTÜNÜN ARDINDAKİ NEDEN

Fotoğrafta küçük Fransız otomobili, delikli jant tasarımına sahip devasa gövdeler üzerinde ve neredeyse bant inceliğinde kauçuk şeritlerle görülüyor. İlk bakışta sıra dışı bir tuning uygulaması gibi duran bu manzara aslında çok pratik bir sebepten kaynaklanıyor: Araç, “werkstatträder” adı verilen özel atölye tekerlekleri üzerinde.

Servislerde, özellikle aks, fren ya da aktarma organlarında sorun yaşayan araçlar işleme alınırken genellikle lift üzerinde tutuluyor. Ancak uzun süren işlemler iş akışını tıkayabiliyor. Ayrıca bazı arızalı araçlar hiç hareket edemeyecek durumda olabiliyor. İşte bu noktada devreye atölye tekerlekleri giriyor. Bu özel lastikler sayesinde araç, kısa mesafelerde ve kısıtlı hızlarda itilebilir hale geliyor.

Yeni trend dar lastik mi? Park halindeki araç gündeme oturdu

KULLANIM SADECE SERVİS ALANINDA

Söz konusu tekerlekler bu örnekte Enovcar üretimi. 22 inç çapında, 2,5 inç genişliğinde ve tamamen dolgu kauçuktan üretilmişler. Ancak kesinlikle trafikte kullanılmaları yasak. Yalnızca özel mülk sayılan servis alanlarında araçların yer değiştirmesini sağlıyorlar.
Maksimum 8 km/s hız sınırı bulunan bu tekerlekler, isteğe bağlı serbest dönme modülüyle donatılırsa hız sınırı 3 km/s’ye kadar düşüyor. Çünkü bu modda araçta hiçbir frenleme etkisi sağlanamıyor.

Yeni trend dar lastik mi? Park halindeki araç gündeme oturdu

Enovcar’ın bu ürünleri her jant ölçüsüne uyabilen evrensel adaptörlerle araca monte ediliyor. Tek bir tekerleğin taşıma kapasitesi 1.000 kilogramı bulurken, ağırlıkları ise yaklaşık 10 kilogram civarında.

Kısacası, Marsilya’da dikkat çeken o “ince lastikli” Peugeot, yeni bir otomobil trendi başlatmadı. Sadece servislerin işini kolaylaştıran özel donanımlarla gündeme geldi.

