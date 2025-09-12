Skoda, Çinli rakiplerine laf soktu

Elektrikli otomobil pazarında Çinli markaların giderek düşen fiyatları sektörde büyük tartışma yaratıyor. Batılı üreticiler, bu fiyat rekabetinden giderek daha fazla rahatsızlık duyuyor. Bu kez tepki gösteren marka ise Skoda oldu.

Skoda’nın Avustralya yöneticilerinden Kieran Merrigan, Çinli üreticilerin hızlı şekilde pazara sürdüğü modellerin yeterli Ar-Ge sürecinden geçmediğini vurguladı. Merrigan, “Bir aracı ailemle güven içinde kullanmak istiyorsam, o aracın kapsamlı testlerden geçmiş olmasını isterim. Piyasaya aceleyle sürülen modellerde atlanan noktalar olabiliyor. Sonuçta ne öderseniz onu alırsınız” sözleriyle Çinli rakipleri hedef aldı.

ELROQ İLE YANIT: KALİTE VURGUSU

Çinli üreticilerin Avustralya’da hızla pazar payı kazandığı bir dönemde Skoda, yeni SUV modeli Elroq ile sahneye çıktı. BYD ve MG gibi markalar satışlarını katlarken, Skoda fiyat yarışında öne çıkamayacağının farkında. Bu nedenle kalite ve güvenilirliği ön plana çıkarıyor.

Elroq, “Avrupa mühendisliği ve 130 yıllık marka mirası” vurgusuyla tanıtıldı. Avustralya’da 54.990 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan model, yedi yıl garanti ve sekiz yıl/160.000 kilometre batarya güvencesiyle geliyor.

YENİ MODELLER YOLDA

Skoda, Elroq’un ardından daha uygun fiyatlı küçük SUV modeli Epiq ve yedi koltuklu Vision 7S’i 2027’ye kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, bu modellerde de kalite ve mühendisliği ön plana çıkararak Çinli rakiplerin fiyat baskısına karşı varlık göstermeye çalışacak.