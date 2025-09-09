Skoda, elektrikli station wagon modeli Vision O konseptini görücüye çıkardı

Skoda, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2025 IAA Mobilite Fuarı'nda yeni Vision O konseptini görücüye çıkardı. Kompakt modelin 2028 yılına kadar üretime geçmesi planlanıyor.

Carscoops'un haberine göre Skoda'nın tasarımcıları, Vision O konseptine markanın en son Modern Solid tasarım dilini uyguladı. Arka menteşeli arka kapılar ve 3D baskılı petek koltuk başlıkları gibi bazı gösterişli özellikler otomobil fuarları için tasarlanmış olsa da, konseptin büyük bir bölümü üç yıl sonra Skoda bayilerinde göreceğimiz modele benziyor.

SKODA VISION O KONSEPT OTOMOBİLİ TANITILDI

Konseptin dış tasarımı, güncel Octavia'nın ötesinde bir duruş sergiliyor. Düz yüzlü, kare şekilli çamurluklar, karartılmış C sütunu ve LED'lerle aydınlatılmış Skoda yazısının bulunduğu içbükey arka kısım araca daha agresif bir hava katıyor.

İç mekana baktığımızda, direksiyonun arkasındaki geleneksel gösterge panelinin yerine, ön camın alt kısmında neredeyse tüm genişliği kaplayan 1.2 metrelik bir Horizon Ekranı bulunuyor. Bu, gösterge panelinin üzerinde ve çift şarj tepsisi ile dokunsal geri bildirim sağlayan döner bir mod kontrolcüsü bulunan konsolun üzerinde yer alan dikey konumlu dokunmatik ekran ile destekleniyor.

Araca entegre edilen Laura AI adlı sesli dijital asistan da düğmeye basarak yapabileceğiniz görevlerin bazılarını halledebiliyor.

4.850 mm uzunluğundaki konsept, günümüzdeki Octavia wagon modelinden 152 mm daha uzun, ancak amiral gemisi Superb'den hâlâ küçük. Arka koltuklar dik konumdayken 650 litrelik devasa bir bagaj hacmi sunuyor. Ayrıca taşınabilir Bluetooth hoparlör, entegre buzdolabı ve dört şemsiye gibi pratik dokunuşlar da mevcut.

Bu özelliklerin 2027 veya 2028'de üretime geçecek otomobilde yer alıp almayacağı, SSP platformunun ne tür bir güç çıkışı ve menzil sunacağı ise şu an için bilinmiyor. Ancak raporlara göre, 800 voltluk şarj teknolojisi ve Rivian ile geliştirilen gelişmiş bir yazılıma sahip olması bekleniyor.