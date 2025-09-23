Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Suzuki 22 yıl sonra logosunu yeniledi

Suzuki Motor Corporation, tam 22 yılın ardından logosunu değiştirdi. Otomobil dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan marka, bu kez daha düz ve modern bir tasarımla karşımıza çıktı.

Serhat Yıldız
23.09.2025
11:18
23.09.2025
11:18

Suzuki'nin yıllardır alıştığımız krom kaplamalı logosu artık yok. Yerine yüksek parlaklıkta gümüş boya tercih edildi. Böylece hem daha çağdaş bir görünüm elde edildi hem de çevresel etki azaltılmış oldu. İkonik "S" harfi ise düz (flat) tasarımla yeniden yorumlandı.

İLK KEZ JAPONYA'DA SERGİLENECEK

Yeni , 31 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2025 Japonya Mobilite Fuarı’nda Suzuki’nin konsept modellerinde görücüye çıkacak. Marka, bu değişimi dijital çağa uyum sağlama ve yeni fırsatlara kapı aralama hedefiyle ilişkilendiriyor.

Suzuki 22 yıl sonra logosunu yeniledi

1958'DEN BU YANA AYNI RUH

Suzuki'nin meşhur "S" sembolü aslında 1 Ekim 1958'den beri kullanılıyor. Ünlü tasarımcı Masamichi Tezeni'nin imzasını taşıyan logo, Japon kültüründen ilham alıyor. Tezeni, harfin kıvrımlarını geleneksel tapınak çatılarından, keskin uçlarını ise Japon kılıçlarından esinlenerek tasarlamıştı.

Suzuki 22 yıl sonra logosunu yeniledi

YENİ SLOGAN: "YANINIZDA"

Suzuki sadece logosunu değil, kurumsal sloganını da yeniledi. Artık markanın mottosu "By Your Side" yani Türkçe karşılığıyla "Yanınızda". Bu söz, şirketin müşterileriyle daha yakın bir bağ kurma arzusunu yansıtıyor.

ETİKETLER
#japonya
#logo
#yenileme
#Marka Satış
#Suzuki
#Mobilite Fuarı
#Slogan
#Otomobil
TGRT Haber
