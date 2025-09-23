Suzuki 22 yıl sonra logosunu yeniledi

Suzuki'nin yıllardır alıştığımız krom kaplamalı logosu artık yok. Yerine yüksek parlaklıkta gümüş boya tercih edildi. Böylece hem daha çağdaş bir görünüm elde edildi hem de çevresel etki azaltılmış oldu. İkonik "S" harfi ise düz (flat) tasarımla yeniden yorumlandı.

İLK KEZ JAPONYA'DA SERGİLENECEK

Yeni logo, 31 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2025 Japonya Mobilite Fuarı’nda Suzuki’nin konsept modellerinde görücüye çıkacak. Marka, bu değişimi dijital çağa uyum sağlama ve yeni fırsatlara kapı aralama hedefiyle ilişkilendiriyor.

1958'DEN BU YANA AYNI RUH

Suzuki'nin meşhur "S" sembolü aslında 1 Ekim 1958'den beri kullanılıyor. Ünlü tasarımcı Masamichi Tezeni'nin imzasını taşıyan logo, Japon kültüründen ilham alıyor. Tezeni, harfin kıvrımlarını geleneksel tapınak çatılarından, keskin uçlarını ise Japon kılıçlarından esinlenerek tasarlamıştı.

YENİ SLOGAN: "YANINIZDA"

Suzuki sadece logosunu değil, kurumsal sloganını da yeniledi. Artık markanın mottosu "By Your Side" yani Türkçe karşılığıyla "Yanınızda". Bu söz, şirketin müşterileriyle daha yakın bir bağ kurma arzusunu yansıtıyor.