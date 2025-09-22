Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu

Araba alırken sadece marka ve model yetmiyor. Bayi deneyimi, satış sonrası hizmet ve güven de kararınızın kaderini belirliyor. En iyi bayi deneyimi sunan 10 otomobil markası açıklandı.

22.09.2025
22.09.2025
15:43

Otomobil almak isteyen kullanıcılar için süreç, yalnızca aracın performansı veya fiyatıyla sınırlı değil. Bayi seçiminden satış sonrası hizmet kalitesine kadar pek çok faktör uzun vadeli memnuniyeti doğrudan etkiliyor. Trafikte konfor, uzun yol performansı ve yakıt ekonomisi kadar, araç alım sürecinde yaşanan deneyim de çok önemli.

J.D. Power'ın Müşteri Hizmetleri Endeksi Çalışması, sahiplerinin göz önünde bulundurması gereken en kritik detayları ortaya koydu. Yurt dışındaki farklı bayiler, 1.000 puan üzerinden değerlendirildi ve bazı markaların müşteri memnuniyeti açısından diğerlerinden açık ara önde olduğu görüldü.

Araştırma kapsamında bakım süreci memnuniyeti, araç satın alma deneyimi ve müşteri güveni gibi faktörler ön planda tutuldu. Bu kriterlere göre en yüksek müşteri memnuniyeti puanına sahip olan otomobil markaları sıralandı.

EN İYİ BAYİ DENEYİMİ SUNAN OTOMOBİL MARKALARI

10) Volkswagen: 832 puan

Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu

9) Kia: 841 puan

Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu

8) Toyota: 847 puan

Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu

7) Mazda: 865 puan

Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu

6) Chevrolet: 873 puan

Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu

5) Dodge: 876 puan

Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu

4) Nissan: 877 puan

Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu

3) MINI: 879 puan

Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu

2) Honda: 879 puan

Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu

1) Subaru: 886 puan

Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüzde 60 ek vergi kaldırıldı: Bu otomobillerin fiyatı ucuzlayacak
Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırıyor
ETİKETLER
#Otomobil
#araba
#Müşteri Memnuniyeti
#Bayi Deneyimi
#Araç Satın Alma
#J.d. Power
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
