Araba satın alırken bu listeyi görmeden karar vermeyin! En iyi bayi deneyimi sunan markalar belli oldu

Otomobil almak isteyen kullanıcılar için süreç, yalnızca aracın performansı veya fiyatıyla sınırlı değil. Bayi seçiminden satış sonrası hizmet kalitesine kadar pek çok faktör uzun vadeli memnuniyeti doğrudan etkiliyor. Trafikte konfor, uzun yol performansı ve yakıt ekonomisi kadar, araç alım sürecinde yaşanan deneyim de çok önemli.

J.D. Power'ın Müşteri Hizmetleri Endeksi Çalışması, otomobil sahiplerinin göz önünde bulundurması gereken en kritik detayları ortaya koydu. Yurt dışındaki farklı bayiler, 1.000 puan üzerinden değerlendirildi ve bazı markaların müşteri memnuniyeti açısından diğerlerinden açık ara önde olduğu görüldü.

Araştırma kapsamında bakım süreci memnuniyeti, araç satın alma deneyimi ve müşteri güveni gibi faktörler ön planda tutuldu. Bu kriterlere göre en yüksek müşteri memnuniyeti puanına sahip olan otomobil markaları sıralandı.

EN İYİ BAYİ DENEYİMİ SUNAN OTOMOBİL MARKALARI

10) Volkswagen: 832 puan

9) Kia: 841 puan

8) Toyota: 847 puan

7) Mazda: 865 puan

6) Chevrolet: 873 puan

5) Dodge: 876 puan

4) Nissan: 877 puan

3) MINI: 879 puan

2) Honda: 879 puan

1) Subaru: 886 puan