17°
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

T10F ekimde en çok satılan ilk 10 otomobil arasına girdi

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG'un sedan modeli T10F, ekim ayında elektrikli otomobil satışlarında liderliği elde ederken, genel otomobil satışları listesinde ilk 10’a girmeyi başardı.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 13:23

'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan 'un yeni modeli , geçen ay pazarında en çok satılan araç olurken, tüm otomobillerde de 7. sırada konumlandı. Listenin ilk 10 sırasında elektrikli araç segmentini yalnızca TOGG'un T10F modeli temsil etti.

T10F ekimde en çok satılan ilk 10 otomobil arasına girdi

Yerli otomobil, geçen ay 2 bin 532'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, en yakın takipçisi de 1623 satışla Togg T10X oldu. Bu araçları 1046 ile KG Mobility (Ssangyong), 870 ile Volvo, 841 ile KIA izledi.

Tesla, geçen ay hiç araç satışı gerçekleştirmedi. Marka, bu dönemde Model Y'yi satışa açmadı.

T10F, eylülde ise 1194'lük satışla en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olmuştu. Böylece T10F'nin ekim itibariyle toplam adedi 3 bin 726 olarak kaydedildi.

T10F ekimde en çok satılan ilk 10 otomobil arasına girdi

EKİMDE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL

Geçen ay Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Volkswagen Taigo yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında elektrikli araç segmentini yalnızca Togg’un T10F modeli temsil etti.

Ekim ayında model bazında satışlarda Taigo 4 bin 111 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 3 bin 866 ile Renault Megane Sedan bulunurken, 3 bin 850 ile Renault Clio listede üçüncü sırada yer aldı.

Bu ayda Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde 1623'lük satışla 15. sırada konumlandı.

ETİKETLER
#Türkiye
#togg
#elektrikli araç
#satış
#t10f
#Otomobil Pazarı
#Otomobil
