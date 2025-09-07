Menü Kapat
27°
Otomobil
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus

Yıllara meydan okuyan modeller, otomobil tarihinin en kalıcı ikonları olarak öne çıkıyor. İşte üretimden kalkmayan ve zamana direnen 10 araba modeli.

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus
dünyasında artık çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Modeller 3-4 yılda bir yenileniyor, 7-8 yılda bir ise tamamen yeni nesilleriyle karşımıza çıkıyor. Ancak bu bitmeyen dönüşümün içinde bazı otomobiller var ki, otomotiv tarihinin adeta sabit yıldızları gibi parlıyor. Onlar, üretimleri hiç kesilmeyen; nesilden nesile yenilenirken bile özüne ve adına sadık kalmayı başaran gerçek ikonlar. İşte bu efsanelerin ilk 10 sırasında yer alanlar sıralandı. İşte İtalyan otomobil haber portalı Al Volante tarafından belirlenen o liste...

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus

10- CHEVROLET SUBURBAN (1935’TEN BERİ)

90 yıldır üretimde olan Chevrolet Suburban, otomobil sektöründe en uzun süre kullanılan isim unvanını elinde bulunduruyor. Başlangıçta ticari ve 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip bir araç olarak tasarlanan Suburban, büyük konforu ve lüksüyle bugün 12. neslinde yoluna devam ediyor.

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus

9- FORD F-SERIES (1948’DEN BERİ)

80 yıldır üretimde olan Ford F-Series, dört on yılı aşkın süredir ABD’nin en çok satan aracı. Savaş sonrası dönemde ülkenin yeniden inşasına yanıt olarak doğan model, iş ve lüks amaçlı versiyonlarıyla çeşitlenmiş ve elektrikli Lightning versiyonuyla güncellenmiştir.

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus

8- CHEVROLET CORVETTE (1953’TEN BERİ)

72 yıldır Amerikan spor otomobil kültürünün simgesi olan Corvette, geleneksel ön V8 motor ve arkadan çekiş düzenini 2020’deki C8 modelinde motoru ortaya alarak güncelledi. Kimliğini korurken köklü bir dönüşüm gerçekleştirdi.

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus

7- UAZ “BUKHANKA” (1965’TEN BERİ)

Rusya’nın ikonik ticari aracı UAZ-452, neredeyse 60 yıldır üretimde. “Bukhanka” lakaplı araç, aşırı iklim ve arazi koşullarında çalışacak şekilde tasarlandı. Konfor ve teknoloji yerine dayanıklılık ve basitliği ön planda tutuyor.

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus

6- TOYOTA COROLLA (1966’DAN BERİ)

60 yıla yaklaşan üretim süresi ve 50 milyondan fazla satışıyla Toyota Corolla, tarihin en çok satan otomobili unvanına sahip. Dayanıklılığı, düşük işletme maliyetleri ve günlük kullanım kolaylığıyla öne çıkan model, 12 nesil boyunca teknolojik evrim geçirirken temel karakterini korudu.

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus

5- FORD MUSTANG (1964’TEN BERİ)

60 yılı aşkın süredir üretilen Mustang, “pony car” segmentini yarattı. Yedi nesil boyunca performans, ayırt edici stil ve erişilebilir fiyatı korudu. Günümüzde elektrikli SUV versiyonu Mach-E ile evrimini sürdürüyor.

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus

4- MERCEDES-BENZ SL (1954’TEN BERİ)

70 yılı aşkın süredir Mercedes’in öncü roadster’ı olan SL, 300 SL’den günümüz AMG modellerine kadar her neslinde teknolojik ve stil açısından öncülük yaptı. Güvenlik, performans ve konfor alanındaki yenilikleriyle marka mükemmelliğini temsil ediyor.

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus

3- TOYOTA LAND CRUISER (1951’DEN BERİ)

75 yıl boyunca üretimde kalan Land Cruiser, dünyanın en güvenilir ve güçlü arazi araçlarından biri olarak tanınıyor. Bilimsel keşiflerden insani yardım operasyonlarına kadar geniş kullanım alanıyla dayanıklılığı ve off-road kabiliyeti ile ünlü.

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus

2- LADA NIVA LEGEND (1977’DEN BERİ)

Yaklaşık 50 yıldır üretimde olan Lada Niva, kompakt SUV segmentinin öncülerindendir. Kalıcı dört çeker sistemi, hafif yapısı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu Rus aracı, tasarımını neredeyse hiç değiştirmeden bugünlere ulaştı. Basit mekanik yapısı, aşırı koşullarda bile kolay bakım ve tamir imkânı sağlıyor.

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus

1- PORSCHE 911 (1964’TEN BERİ)

60 yılı aşkın süredir spor otomobil segmentinin referansı olan Porsche 911, sekiz nesil boyunca motor mimarisi ve ikonik siluetini korudu. Her yeni versiyon, performans, güvenlik ve teknolojide yenilikler sunarken 911’in dinamik sürüş karakterini sürdürdü.

Tarihin en uzun ömürlü arabaları belirlendi! 61 yıllık tutku zirvede, takipçisi Rus
