Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Tesla diz çöktü! BYD aldı başını gidiyor

Avrupa otomobil pazarında Temmuz ayında Tesla’nın satışları yüzde 40 düşerken, Çinli BYD rekor artışla dikkat çekti.

29.08.2025
29.08.2025
saat ikonu 15:29

Avrupa Temmuz ayında yüzde 5,9 artarak 1,09 milyon adede çıktı. Ancak tablo için pek parlak değil. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Tesla’nın yeni araç tescilleri 8.837’de kaldı. Bu, markanın Avrupa’da üst üste yedinci ayını düşüşle kapattığı anlamına geliyor. Şirketin pazar payı da yüzde 1,4’ten 0,8’e geriledi.

Tesla’nın yaşadığı kayıpta Elon Musk’ın tartışmalı açıklamaları ve Trump yönetimiyle yakın ilişkilerinin marka imajına zarar vermesi de etkili oldu. Ayrıca, uzun süredir ürün gamında büyük bir yenilik yapılmaması ve Cybertruck’ın beklentileri karşılamaması satışları baskılıyor.

BYD’DEN REKOR ARTIŞ

Aynı dönemde Çinli sahneye güçlü bir giriş yaptı. İlk kez ACEA raporlarında yer alan BYD, 13.503 yeni tescil ile Tesla’yı geride bıraktı. Yıllık bazda yüzde 225 artış kaydeden marka, pazarın yüzde 1,2’sini elde etti. Avrupa’da açtığı showroomlar ve rekabetçi fiyat politikasıyla öne çıkan BYD, Çinli markaların yükselişine öncülük ediyor. JATO Dynamics verilerine göre Çinli üreticilerin Avrupa’daki pazar payı yılın ilk yarısında yüzde 5’in üzerine çıktı.

PAZAR GENELİNDE TABLO

Avrupa otomobil pazarı Temmuz ayında son 1 yılı aşkın sürenin en güçlü performansını sergiledi. Özellikle hibrit modellerde (PHEV) Ocak 2023’ten bu yana en büyük artış yaşanırken, tamamen (BEV) Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya’da BEV satışları yüzde 58, PHEV satışları ise yüzde 83,6 arttı.

Markalar arasında Volkswagen yüzde 11,6, Renault Grubu ise yüzde 8,8 büyüme kaydetti. Buna karşılık Stellantis yüzde 1,1, Hyundai Grubu ve Toyota ile Suzuki’nin satışları ise yıllık bazda geriledi.

ETİKETLER
#byd
#tesla
#elektrikli araçlar
#otomobil satışları
#Hibrit Araçlar
#Avrupa Otomobil Pazarı
#Otomobil
