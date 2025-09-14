Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TOGG T10F'in saat kaçta ön siparişe açılacağı belli oldu

TOGG, Almanya’da tanıttığı yeni fastback modeli T10F’in ön sipariş tarihini ve saatini açıkladı. 15 Eylül sabah saat 10.00’dan itibaren başlayacak ön siparişlerle birlikte fiyat bilgisi de netleşecek.

Murat Makas
14.09.2025
14.09.2025
Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG, geçtiğimiz hafta 'da tanıttığı yeni fastback modeli 'in ön siparişe açılacağı saati açıkladı. Şirket resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, ön siparişlerin 15 Eylül sabah saat 10.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

" T10F fiyatı ne kadar?" sorusunun cevabı da sürecinin açılmasıyla birlikte belli olacak. TOGG'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "TOGG T10F ön siparişi yarın sabah (15 Eylül) saat 10.00’da başlıyor."

TOGG T10F'in saat kaçta ön siparişe açılacağı belli oldu

TOGG T10F TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TOGG'un internet sitesinde yer alan teknik detaylara göre, T10F aşağıdaki özelliklere sahip:

  • Standart menzilli model: 52,4 kWh batarya
  • Uzun menzilli model: 88,5 kWh batarya (tam şarjla yaklaşık 623 kilometre yol kat edebiliyor)
  • Beygir gücü: 218 ps (arkadan itiş çekiş seçeneğiyle), 435 ps (dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle)
  • 12.3 inçlik dijital gösterge paneli
  • 29 inçlik dev multimedya ekranı
  • 8 inçlik klima kontrol ekranı
  • Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi
  • Mobil internet, Wi-Fi erişim noktası, Sosyal kamera
  • 0,23'lere varan sürtünme katsayısı
