TOGG T10F'in saat kaçta ön siparişe açılacağı belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG, geçtiğimiz hafta Almanya'da tanıttığı yeni fastback modeli T10F'in ön siparişe açılacağı saati açıkladı. Şirket resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, ön siparişlerin 15 Eylül sabah saat 10.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

"TOGG T10F fiyatı ne kadar?" sorusunun cevabı da ön sipariş sürecinin açılmasıyla birlikte belli olacak. TOGG'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "TOGG T10F ön siparişi yarın sabah (15 Eylül) saat 10.00’da başlıyor."

TOGG T10F TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TOGG'un internet sitesinde yer alan teknik detaylara göre, T10F aşağıdaki özelliklere sahip: