Editor
 Ömer Faruk Dogan

Toyota Corolla'ya yeni bir yüz: İşte Çin'de ortaya çıkan yenilenen tasarım

Makyajlı Toyota Corolla sedan Çin'de paylaşılan görüntülerde ortaya çıktı. Yeni model hibrit ve benzinli seçeneklerle gelecek.

11.09.2025
11.09.2025
saat ikonu 11:39

Toyota son dönemdeki otomobillerinde yeni bir dilini benimsiyordu. Değişikliklerden Corolla da nasibini aldı. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı makyajlı Corolla sedanın görüntülerinin paylaşarak Prius, CH-R ve RAV4 gibi modellerin izinden giden tasarımı gözler önüne serdi.

Toyota Corolla'ya yeni bir yüz: İşte Çin'de ortaya çıkan yenilenen tasarım

"C ŞEKİLLİ AYDINLATMA VE YENİ ÖN TAMPON"

Değişiklikler, ince ışık şeridi ile birbirine bağlanan C şeklinde aydınlatma üniteleriyle tamamen yenilenen ön kısımdan hemen anlaşılıyor. Daha küçük hava girişi ve daha aerodinamik bir tasarıma sahip yeni tampon da eklenmiş. Ayrıca alçak monte edilmiş farlar da göze çarpıyor.

Profil görünüşte değişmemiş gibi görünüyor, ancak modelin güncellenmiş jantlarla donatılması da mümkün. Arka kısım da benzer bir görünüme sahipken, yenilenen hibrit model mavi logosunu terk ederek arka lambaların etrafında daha koyu bir trim kullanıyor.

Toyota Corolla'ya yeni bir yüz: İşte Çin'de ortaya çıkan yenilenen tasarım

HİBRİT VE BENZİNLİ SEÇENEKLER

Müşteriler benzinli ve hibrit versiyonlar arasında seçim yapabilecek. Hibrit modelde 97 beygir güç üreten 1.8 litrelik bir motor ve lityum nikel-kobalt manganez oksit batarya kullanan bir sistem bulunuyor. Aracın azami hızının 160 km/s ve yakıt tüketiminin ise 100 kilometrede 4.13 litre olduğu belirtiliyor.

Geleneksel benzinli motor isteyenler için ise, 169 beygir güç üreten 2.0 litrelik bir motor seçeneği mevcut. Bu modelde azami hız 180 km/s'ye çıkarken yakıt tüketiminin daha yüksek olması bekleniyor.

Yenilenen Corolla'nın resmi tanıtımının yakında Çin'de gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı belli değil.

