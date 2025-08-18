Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
29°
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

Markalarını iflastan kurtaran otomobiller listelendi. İşte Peugeot 205 de dahil olmak üzere Türkiye'de de tutulan birkaç otomobilin de yer aldığı o liste...

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 11:30

Otomotiv dünyasında en köklü markalar bile zaman zaman ağır krizlere sürüklendi. Kimi yıllarca güçlü görünen üreticiler, kısa sürede iflasın eşiğine geldi. Ancak bazı modeller öyle bir zamanda sahneye çıktı ki, sadece yüksek satış rakamlarıyla değil, markalarına yeniden hayat vererek birer dönüm noktasına dönüştü.

DÜŞÜŞTEN ZİRVEYE

İşte zamanında üreticisini iflastan kurtaran ve markaların kaderini değiştiren bu otomobiller bir araya getirildi. Alvolante.it tarafından derlenen listede, yalnızca satış başarısıyla değil, adeta birer “kurtarıcı model” olarak tarihe geçen birçok efsanevi araç yer aldı. İşte üreticisini batmaktan kurtaran efsane otomobiller:

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

1- BMW 700

1950’lerin sonunda lüks modelleriyle zarar eden , 1959’da piyasaya sürdüğü 700 ile büyük bir çıkış yakaladı. Giovanni Michelotti imzalı tasarım, 150 bini aşkın sedan ve 30 binden fazla coupé-cabrio satışıyla markayı iflastan çekip kurtardı ve BMW’nin sportif kimliğine giden yolu açtı.

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

2- ALFA ROMEO ALFASUD

1972’de tanıtılan Alfasud, İtalya dışındaki zayıf satışlarını toparlamak isteyen Alfa Romeo için adeta ilaç oldu. Giorgetto Giugiaro tarafından çizilen, Rudolf Hruschka tarafından geliştirilen model, 390 bin satışla markaya nefes aldırdı.

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

3- HONDA CIVIC

1970’lerin başında üretimini bırakmayı bile düşünen Honda’yı kurtaran model Civic oldu. 1972’de enerji krizi sırasında tanıtılan ve 1979’a kadar üretilen ilk nesil Civic, kompakt yapısı ve verimliliğiyle büyük başarı kazandı.

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

4- PEUGEOT 205

Fransız üretici 1980’lerin başında ciddi mali zorluklarla boğuşuyordu. 1983’te yollara çıkan Peugeot 205, tam da ihtiyaç duyulan model oldu. GTi versiyonu efsaneleşirken, popüler serileriyle birlikte toplamda 2,5 milyon satışa ulaştı ve markanın yeniden ayağa kalkmasını sağladı.

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

5- LAND ROVER DISCOVERY

1980’lerde Japon ve Amerikan rakipleri karşısında zayıflayan Land Rover, 1989’da Discovery ile oyuna geri döndü. Hem arazide güçlü hem de yolda konforlu oluşu, SUV sınıfında kalıcı bir segmentin öncüsü oldu.

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

6- FERRARI F355

Finansal olarak sıkıntıda olmasa da 1990’ların ortasında ’nin itibarı 348 modeliyle zedelenmişti. 1994’te çıkan F355, 11 binden fazla satışla markanın prestijini tazeledi.

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

7- MG F

1995’te tanıtılan orta motorlu MG F, markayı yeniden gündeme taşıdı. Mazda MX-5’e rakip olarak piyasaya sürülen model, 77 binin üzerinde satış yaparak MG’ye finansal nefes aldırdı.

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

8- PORSCHE BOXSTER

1996’da tanıtılan Boxster, ’nin kurtarıcısı oldu. 911’in satışları düşerken geliştirilen bu roadster, 160 bin satışla şirketi iflastan uzaklaştırdı.

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

9- BENTLEY CONTINENTAL GT

2003’te tanıtılan Continental GT, Bentley’nin geleceğini garanti altına aldı. İlk yılında 7 bine yakın üretimle marka tarihine damga vurdu.

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

10- LAMBORGHINI GALLARDO

Audi yönetiminde geliştirilen Gallardo, 2003’te piyasaya çıkışından itibaren 14 binin üzerinde satışla ’yi küçük bir üreticiden küresel bir oyuncuya dönüştürdü.

Üreticisini kurtaran efsane otomobiller sıralandı! Otoban faresi Peugeot 205 de aralarında

11- NISSAN QASHQAI

2007’de sahneye çıkan Qashqai, crossover segmentinin temsilcisi olarak üretilirken, Nissan’ı da satış sıçramasına taşıdı. Türkiye'de çok tutan bir diğer model olan Qashqai, SUV rahatlığını kompakt sınıf maliyetleriyle buluşturan bir modeldi ve tüm sektörü etkileyen bir dönüşümü başlatan araç da oldu.

