Volkswagen’den kaçırılmayacak fırsat! Alman devi fiyatları dondurdu: (Volkswagen Passat, Tayron, Polo, Golf, Tiguan Kasım 2025 fiyat listesi)

Alman otomotiv devi Volkswagen yeni fiyat listesini yayınladı. Böylelikle 4 Kasım’dan itibaren yeni fiyatlar geçerli olmaya başladı. Ancak tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarına bakıldığında listede bir değişiklik olmadığı görüldü. Buna göre en çok tercih edilen SUV’lerden olan Tiguan’ın fiyatı 3.049.000 TL’den başlarken markanın yeni modeli Tayron’un başlangıç fiyatının 3.287.000 TL olduğu görüldü. İşte Volkswagen Kasım 2025 fiyat listesinin detayları…

Not: Haberimizde yer alan fiyat listeleri Volkswagen’ın resmi sitesinden alınmış olsa da fiyatlar, farklı ödeme seçenekleri, kampanyalar ve kullanılan ek opsiyonlar nedeniyle farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle en sağlıklı bilgi markanın resmi sitesinden edinilebilir.