Volkswagen’den kaçırılmayacak fırsat! Alman devi fiyatları dondurdu: (Volkswagen Passat, Tayron, Polo, Golf, Tiguan Kasım 2025 fiyat listesi)

Volkswagen Kasım ayı fiyat listesiyle alıcıların yüzünü güldürdü. Zira Alman otomotiv devi kasım ayında Volkswagen Passat, Tayron, Polo, Golf ve Tiguan dahil pek çok modelde fiyat güncellemesine gitmedi. Yılbaşı yaklaşırken araba piyasasında da hareketliliğin yaşanması kullanıcıyı fiyat araştırmasına itmişti. Lüks, konfor ve şıklık arayışında olanların tercihi Volkswagen’ın yeni fiyat listesi gündeme bomba gibi düştü.
Alman otomotiv devi Volkswagen yeni fiyat listesini yayınladı. Böylelikle 4 Kasım’dan itibaren yeni fiyatlar geçerli olmaya başladı. Ancak tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarına bakıldığında listede bir değişiklik olmadığı görüldü. Buna göre en çok tercih edilen SUV’lerden olan Tiguan’ın fiyatı 3.049.000 TL’den başlarken markanın yeni modeli Tayron’un başlangıç fiyatının 3.287.000 TL olduğu görüldü. İşte Volkswagen Kasım 2025 fiyat listesinin detayları…
Not: Haberimizde yer alan fiyat listeleri Volkswagen’ın resmi sitesinden alınmış olsa da fiyatlar, farklı ödeme seçenekleri, kampanyalar ve kullanılan ek opsiyonlar nedeniyle farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle en sağlıklı bilgi markanın resmi sitesinden edinilebilir.