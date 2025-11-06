Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Volkswagen’den kaçırılmayacak fırsat! Alman devi fiyatları dondurdu: (Volkswagen Passat, Tayron, Polo, Golf, Tiguan Kasım 2025 fiyat listesi)

Kasım 06, 2025 10:39
1
volkswagen kasim 2025 fiyat listesi

Volkswagen Kasım ayı fiyat listesiyle alıcıların yüzünü güldürdü. Zira Alman otomotiv devi kasım ayında Volkswagen Passat, Tayron, Polo, Golf ve Tiguan dahil pek çok modelde fiyat güncellemesine gitmedi. Yılbaşı yaklaşırken araba piyasasında da hareketliliğin yaşanması kullanıcıyı fiyat araştırmasına itmişti. Lüks, konfor ve şıklık arayışında olanların tercihi Volkswagen’ın yeni fiyat listesi gündeme bomba gibi düştü.

2

Alman otomotiv devi Volkswagen yeni fiyat listesini yayınladı. Böylelikle 4 Kasım’dan itibaren yeni fiyatlar geçerli olmaya başladı. Ancak tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarına bakıldığında listede bir değişiklik olmadığı görüldü. Buna göre en çok tercih edilen SUV’lerden olan Tiguan’ın fiyatı 3.049.000 TL’den başlarken markanın yeni modeli Tayron’un başlangıç fiyatının 3.287.000 TL olduğu görüldü. İşte Volkswagen Kasım 2025 fiyat listesinin detayları…

Not: Haberimizde yer alan fiyat listeleri Volkswagen’ın resmi sitesinden alınmış olsa da fiyatlar, farklı ödeme seçenekleri, kampanyalar ve kullanılan ek opsiyonlar nedeniyle farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle en sağlıklı bilgi markanın resmi sitesinden edinilebilir.

3

VOLKSWAGEN POLO FİYAT LİSTESİ 2025 KASIM 

  • Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 1.765.000 TL
  • Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 1.985.000 TL
  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 2.130.000 TL
  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 2.572.000 TL

4

VOLKSWAGEN T-CROSS FİYAT LİSTESİ 2025 KASIM

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 2.038.000 TL
  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.277.000 TL
  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.546.000 TL
  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.644.000 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.