Bugün mazota zam var mı 6 Kasım? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında artış ve düşüşler sonrasında bugün benzine, motorine zam var mı araştırması da başladı. Otomobil sahipleri her gün güncel akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.

BUGÜN MAZOTA ZAM VAR MI 6 KASIM?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olacak şekilde 2,07 TL zam uygulanacak.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL 6 KASIM

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 53.64 TL

Motorin litre fiyatı: 55.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 53.47 TL

Motorin litre fiyatı: 55.33 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA BENZİN FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.50 TL

Motorin litre fiyatı: 56.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR BENZİN, MOTORİN FİYATLARI 6 KASIM

Benzin litre fiyatı: 54.84 TL

Motorin litre fiyatı: 56.77 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL