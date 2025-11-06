Bugün mazota zam var mı 6 Kasım? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları

Kategoriler
İstanbul
Akaryakıt fiyatlarında artış ve düşüşler sonrasında bugün benzine, motorine zam var mı araştırması da başladı. Otomobil sahipleri her gün güncel akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olacak şekilde 2,07 TL zam uygulanacak.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 53.64 TL
Motorin litre fiyatı: 55.47 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 53.47 TL
Motorin litre fiyatı: 55.33 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Benzin litre fiyatı: 54.50 TL
Motorin litre fiyatı: 56.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
Benzin litre fiyatı: 54.84 TL
Motorin litre fiyatı: 56.77 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL