Waymo 'otonom sürüş oyununu' itiraf etti: Yapay zeka değilmiş

Sektörün öncü isimlerinden Waymo, ABD Senatosu'nda görülen duruşması sırasında yaptığı açıklamalarla otonom araçlarında kullanılan yapay zekanın aslında insan gücünden tamamen bağımsız olmadığını itiraf etti. Waymo Güvenlik Şefi Mauricio Peña, şirketin robotaksilerinin alışılmadık durumlarla karşılaştığında kontrolün uzaktan sürücülere geçebildiğini belirtti.

ROBOTAKSİLERİ FİLİPİNLİ İŞÇİLER SÜRÜYORMUŞ

TechSpot'un haberine göre, robotaksileri kontrol eden çalışanların bir kısmının ABD'de yaşadığı, büyük bir çoğunluğunun ise Filipinler gibi denizaşırı ülkelerde olduğu belirtildi. Bununla birlikte aynı durum Tesla cephesinde de geçerli bulunuyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu firmanın robotaksileri hâlâ her aracın içinde oturan "insan gözlemcilere" güvenmek zorunda kalıyor.

AMAZON VE PRESTO DA BENZER YOLLARA BAŞVURDU

Otonom olduğu öne sürülen Presto Automation'ın fast-food arabaya servis sistemi üzerinden alınan siparişlerin çoğunu yine Filipinli uzaktan çalışanlar denetliyordu.

Öte yandan Amazon'un büyük iddialarla tanıttığı ve fiziksel satın alımları kasaya ihtiyaç duymadan otomatik hallettiğini öne sürdüğü "Just Walk Out" mağazalarındaki teknoloji de aslında müşterileri izleyen Hindistan'daki işçilere dayanıyordu.

Teknoloji devleri, yapay zeka devrimini tam anlamıyla gerçekleştirene kadar arka planda insan gücünden yararlanmaya devam etmeleri öngörülüyor.