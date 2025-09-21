Yakıt ışığı yanana kadar bekleyenler dikkat! Tasarruf yaptığınızı sanıyorsunuz ama…

Artan akaryakıt fiyatları, sürücüleri her damla yakıta daha fazla değer vermeye itiyor. Bu durum, otomobilin yakıt göstergesi son çizgiye geldiğinde bile depoyu doldurmayı erteleme alışkanlığını yaygınlaştırıyor. Ancak uzmanlar, bu durumun sadece yolda kalma riski taşımadığını, aynı zamanda aracın en hassas parçalarından biri olan yakıt pompasına ve motor sistemine kalıcı hasarlar verebileceği konusunda uyarıyor. Bir otomobili çalıştıran motorun, yakıt deposundaki yakıta ne kadar bağımlı olduğunu ve deponun tamamen boşalmasının neden bu kadar büyük bir sorun yarattığını anlamak, bu tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.
Yakıt deposunun neredeyse boşalmış olması, motorunuz için bir dizi tehlikeli senaryoyu tetikleyebilir. En önemli risk, yakıt pompasının zarar görmesidir. Yakıt pompası, yakıtı depodan motorun enjektörlerine ileten, sürekli çalışan bir elektrikli cihazdır. Bu pompa, aynı zamanda kendisini yakıtın içinde tutarak soğur ve yağlanır. Depo boşaldığında, pompa hava çekmeye başlar ve aşırı ısınır. Aşırı ısınan bir yakıt pompası, ömrünü kısaltır ve tamamen arızalanarak yolda kalmanıza neden olabilir. Yakıt pompası değişimi, yüksek maliyetli bir onarımdır.
Bir diğer büyük tehlike ise, yakıtın kalitesiyle ilgilidir. Yakıt deposunun dibinde, yıllar içinde biriken tortu, pas ve pislikler bulunur. Depo boşken, bu kirli maddeler yakıt pompası tarafından çekilebilir. Bu tortular, yakıt filtresini tıkayabilir ve yakıt enjektörlerine ulaşarak onlara zarar verebilir. Tıkanan enjektörler, motorun düzensiz çalışmasına, teklemesine ve çekişinin düşmesine neden olur.
Yolda kalma ve motora zarar verme riskine girmeden, sürüş alışkanlıklarınızda yapacağınız basit değişikliklerle de yakıt tasarrufu sağlamanız mümkündür.
Yakıt deposunu tamamen bitene kadar kullanmak, sadece motorunuza zarar verme riski taşımakla kalmaz, aynı zamanda yakıt tüketimini de artırır. Depoyu çeyrek doluluk seviyesinin altına düşürmemek, yakıt pompasını korurken, yukarıdaki basit alışkanlıkları edinmek de sizi ay sonunda büyük bir yakıt faturasından kurtarır. Bir otomobilin ömrünü uzatmanın ve yakıt tasarrufu yapmanın sırrı, her zaman doğru ve bilinçli kullanımda yatar.