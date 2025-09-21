Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Yakıt ışığı yanana kadar bekleyenler dikkat! Tasarruf yaptığınızı sanıyorsunuz ama…

Otomobilinizin yakıt göstergesi son çizgideyken, gözünüzü yoldan ayırmadan en yakın benzinliğe ulaşmaya çalışmak, birçok sürücünün yaptığı bir alışkanlık. Ancak bu davranış, sandığınız gibi bir risk değil, motorunuz için bir felaket olabilir. Yakıt pompasını yakmaktan, enjektörleri tıkamaya kadar, deponuzun dibini sıyırmanın gizli tehlikelerini ve bu tehlikeden kaçınmanın yollarını inceliyoruz.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yakıt ışığı yanana kadar bekleyenler dikkat! Tasarruf yaptığınızı sanıyorsunuz ama…
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 12:06

Artan akaryakıt fiyatları, sürücüleri her damla yakıta daha fazla değer vermeye itiyor. Bu durum, otomobilin yakıt göstergesi son çizgiye geldiğinde bile depoyu doldurmayı erteleme alışkanlığını yaygınlaştırıyor. Ancak uzmanlar, bu durumun sadece yolda kalma riski taşımadığını, aynı zamanda aracın en hassas parçalarından biri olan yakıt pompasına ve sistemine kalıcı hasarlar verebileceği konusunda uyarıyor. Bir otomobili çalıştıran motorun, yakıt deposundaki yakıta ne kadar bağımlı olduğunu ve deponun tamamen boşalmasının neden bu kadar büyük bir sorun yarattığını anlamak, bu tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Yakıt ışığı yanana kadar bekleyenler dikkat! Tasarruf yaptığınızı sanıyorsunuz ama…

DEPONUZDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Yakıt deposunun neredeyse boşalmış olması, motorunuz için bir dizi tehlikeli senaryoyu tetikleyebilir. En önemli risk, yakıt pompasının zarar görmesidir. Yakıt pompası, yakıtı depodan motorun enjektörlerine ileten, sürekli çalışan bir elektrikli cihazdır. Bu pompa, aynı zamanda kendisini yakıtın içinde tutarak soğur ve yağlanır. Depo boşaldığında, pompa hava çekmeye başlar ve aşırı ısınır. Aşırı ısınan bir yakıt pompası, ömrünü kısaltır ve tamamen arızalanarak yolda kalmanıza neden olabilir. Yakıt pompası değişimi, yüksek maliyetli bir onarımdır.

Bir diğer büyük tehlike ise, yakıtın kalitesiyle ilgilidir. Yakıt deposunun dibinde, yıllar içinde biriken tortu, pas ve pislikler bulunur. Depo boşken, bu kirli maddeler yakıt pompası tarafından çekilebilir. Bu tortular, yakıt filtresini tıkayabilir ve yakıt enjektörlerine ulaşarak onlara zarar verebilir. Tıkanan enjektörler, motorun düzensiz çalışmasına, teklemesine ve çekişinin düşmesine neden olur.

Yakıt ışığı yanana kadar bekleyenler dikkat! Tasarruf yaptığınızı sanıyorsunuz ama…

YAKIT TASARRUFUNUN BİLİNMEYEN 5 SIRRI

Yolda kalma ve motora zarar verme riskine girmeden, sürüş alışkanlıklarınızda yapacağınız basit değişikliklerle de sağlamanız mümkündür.

  • Lastik Basıncınızı Her Zaman Kontrol Edin: Yakıt tüketimini en çok etkileyen faktörlerden biri, lastik basıncıdır. Düşük lastik basıncı, lastiğin yol yüzeyiyle temas eden alanını artırarak yuvarlanma direncini yükseltir. Bu da motorun aracı hareket ettirmek için daha fazla güç harcamasına ve yakıt tüketiminin %3'e kadar artmasına neden olabilir. Doğru lastik basıncı, hem yakıt ekonomisi hem de sürüş güvenliği için hayati öneme sahiptir.
  • Hız Sabitleyiciyi Akıllıca Kullanın: Otoyol gibi düz ve uzun yollarda hız sabitleyici (cruise control) kullanmak, motorun en verimli devirde çalışmasını sağlayarak yakıt tasarrufu sağlar. Sabit bir hızda gitmek, ani hızlanma ve yavaşlamaların önüne geçerek gereksiz yakıt harcamasını engeller. Ancak bu özellik, yokuş yukarı veya engebeli yollarda daha fazla yakıt harcayabilir.
  • Motoru Rölantide Çalıştırmayın: Bir yerde 10 dakikadan fazla bekleyecekseniz, aracın motorunu kapatmanız önerilir. Özellikle klima da açıkken, motorun rölantide çalışması yakıtı hızla tüketir. Motoru kapatmak, hem gereksiz yakıt harcamasını önler hem de motorun ömrünü uzatır.
  • Gereksiz Ağırlıklardan Kurtulun: Aracın taşıdığı her ekstra ağırlık, motorun daha fazla çalışmasına neden olur. Bagajınızda veya koltuklarda sürekli taşıdığınız gereksiz eşyalardan kurtulmak, yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Örneğin, dolu bir kayak takımı veya alet çantası, gereksiz bir ağırlık oluşturabilir.
  • Akıllı Klima Kullanımı: Yaz aylarında şehir içinde düşük hızda seyrederken camları açmak, aerodinamik direncini çok artırmadığı için klimadan daha az yakıt harcayabilir. Ancak yüksek hızlarda ve otoyolda camları açık bırakmak, rüzgar direnci nedeniyle klimadan daha fazla yakıt harcayabilir. Bu nedenle, yüksek hızda klima kullanmak daha verimli olabilir.
Yakıt ışığı yanana kadar bekleyenler dikkat! Tasarruf yaptığınızı sanıyorsunuz ama…

KÜÇÜK ALIŞKANLIKLAR, BÜYÜK TASARRUFLAR

Yakıt deposunu tamamen bitene kadar kullanmak, sadece motorunuza zarar verme riski taşımakla kalmaz, aynı zamanda yakıt tüketimini de artırır. Depoyu çeyrek doluluk seviyesinin altına düşürmemek, yakıt pompasını korurken, yukarıdaki basit alışkanlıkları edinmek de sizi ay sonunda büyük bir yakıt faturasından kurtarır. Bir otomobilin ömrünü uzatmanın ve yakıt tasarrufu yapmanın sırrı, her zaman doğru ve bilinçli kullanımda yatar.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sürücülerin gizli kurtarıcısı: Arabanızdaki buğulu camlara karşı o basit eşya şaşırtan bir çözüm sunuyor!
Dünyanın en çirkin arabası belli oldu: Bilime göre "kusurlu" olan o otomobil aslında en çok satılanlardan!
ETİKETLER
#motor
#Yakıt Tasarrufu
#Yakıt Tüketimi
#Otomobil Bakımı
#Yakıt Pompası
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.