Yakıt tasarrufu için sadece 10 dakika beklemeniz yeterli! Bu kurala uymayanların yakıt masrafı katlanarak artıyor

Yaz aylarında araba kullanmak, birçokları için keyifli olduğu kadar, dikkat gerektiren bir süreçtir. Motorun ve lastiklerin aşırı ısınması, klima kullanımının artması ve şehir içi trafikte yapılan kısa süreli beklemeler, farkında olmadan yakıt tüketimini ciddi ölçüde yükseltebilir. Birçok sürücü, sıcak havalarda yaptığı basit hataların ay sonunda yakıt faturasını nasıl etkilediğini fark etmiyor. Oysa, uzmanların tavsiyelerine uyarak hem yakıt tasarrufu sağlamak hem de aracın mekanik sağlığını korumak mümkündür.

YAZ SICAĞINDA MOTOR NEDEN YÜKSEK YAKIT TÜKETİR?

Sıcak havalarda araçların yakıt tüketiminin artmasının birkaç temel nedeni vardır. Motorun rölantide çalışması, özellikle klima da devredeyken, aracın harcadığı yakıtı ciddi ölçüde artırır. Klima kompresörü, sürekli devrede kaldığında motora ekstra yük bindirir, bu da motorun daha fazla yakıt yakmasına neden olur. Uzmanlar, sıcak havalarda kısa süreli duraklamalarda motoru açık bırakmanın yakıt tasarrufu sağlamadığını, tam tersine yakıtı adeta "su gibi içtiğini" belirtmektedir.

CEBİNİZİ KORUYAN ALTIN KURAL

Otomobil uzmanlarının üzerinde durduğu en önemli kural, "10 dakikadan fazla bekleyecekseniz motoru kapatın" tavsiyesidir. Bu kural, basit gibi görünse de hem yakıt hem de motor sağlığı açısından büyük önem taşır. Bir yerde 10 dakikadan uzun süre bekleyecekseniz, aracın motorunu kapatarak gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçmiş olursunuz. Bu, aynı zamanda motorun aşırı ısınmasını da engeller. Yaz sıcaklarında aracın genel sağlığı açısından da oldukça önemli olan bu kural, ay sonunda cebinizde fark yaratacak bir tasarruf sağlayabilir.

YAKITI SU GİBİ İÇEN 4 YAZ ALIŞKANLIĞI

10 dakika kuralının yanı sıra, yazın yakıt tüketimini artıran ve sürücülerin sıkça yaptığı başka hatalar da bulunmaktadır:

Klima Açıkken Rölantide Beklemek: Enflasyonist ortamda, klima açık bir şekilde motoru çalışır halde bırakmak hem yakıt hem de motor sağlığı açısından risklidir. Klima kompresörü sürekli devrede kaldığında, özellikle dur-kalk yapılmayan anlarda motora ekstra yük bindirir. Bu da hem yakıt tüketimini yükseltir hem de motor aşınmasını artırır.

Camları Açık Bırakarak Seyretmek: Bazı sürücüler, sıcak havalarda camları açık bırakarak seyahat etmeyi tercih eder. Ancak yüksek hızlarda camları açık bırakmak, aracın aerodinamik direncini önemli ölçüde artırır. Artan direnç, motorun aracı hareket ettirmek için daha fazla çalışmasına ve yakıt tüketiminin yükselmesine neden olur.

Düşük Lastik Basıncı: Yazın araç kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da lastik basınçlarıdır. Düşük lastik basıncı, lastiğin yola tutunma alanını artırarak sürtünmeyi yükseltir. Bu durum da motorun daha fazla güç harcamasına ve yakıt tüketiminin katlanmasına yol açar.

Bagajda Gereksiz Yük Taşımak: Aracın taşıdığı her ekstra ağırlık, motorun daha fazla çalışmasına neden olur. Özellikle yaz tatili sonrası veya gereksiz eşyalarla dolu bir bagaj, yakıt tüketimini artırır.

SICAK HAVALARDA ARACINIZ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Yazın araba kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak ve aracınızın sağlığını korumak için bazı basit önlemler alabilirsiniz. Lastik basınçlarınızı düzenli olarak kontrol edin ve üreticinin tavsiye ettiği değerlere uyun. Aracınızın bagajını gereksiz eşyalardan arındırın. Yüksek hızlarda camları açmak yerine klimayı kontrollü bir şekilde kullanın. Uzmanların tavsiye ettiği gibi, "10 dakika kuralına dikkat etmek, yaz sıcaklarında hem cebinizi koruyacak hem de aracınızın ömrünü uzatacaktır.