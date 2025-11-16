AK Partili vekil kaza geçirdi! Araç kamerası saniye saniye kaydetti

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde atlattı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Karaman-Konya Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milletvekili Eser, 06 KAR 70 plakalı Volkswagen marka otomobiliyle Karaman'dan Ankara'ya giderken Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için manevra yapması sonucu aracı kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı.

Kaza anı ise Milletvekili Eser'in araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Milletvekili Eser, araçtaki eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Eser ve ailesi tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.



Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.