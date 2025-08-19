Hakan Fidan'a suikast girişimi iddiası! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddialarını yalanladı.

GERÇEK DIŞI İDDİA!

Dışişleri Bakanı Fidan'ın sabah koşusunda suikasta uğradığı ve 2 korumasının yaralandığı iddiası özellikle sosyal medyada spekülasyonlara yol açmıştı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları iddianın gerçek dışı olduğunu bildirdi.

GEÇMİŞTE SUİKASTA UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 Mayıs akşamı 24 TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, birkaç yıl önce suikast girişimine uğradığını söylemişti. Ağır arsenik ve cıva ile zehirlendiğini ifade eden Fidan, "MİT Başkanı olduğu dönemlerde FETÖ'nün kendisini ve ailesini hedef aldığını" ifade etmişti.