Bakan Tunç'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hedefe adım adım yaklaştık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Tunç, bu buluşmaların amacının vatandaşı dinlemek ve onlardan alınan enerjiyle çalışmaları hızlandırmak olduğunu söyledi.

AK Parti'nin milleti dinlediği için 23 yıldır iktidarda olduğunu aktaran Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin sesine kulak vererek Türkiye'yi kalkındırdığını ve geliştirdiğini kaydetti.

"MİLLETİMİZ AK PARTİ'DEN VAZGEÇMEYECEK"

Milletin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını vurgulayan Tunç, "Milletimiz ne isterse biz onu yaparız, milletimiz ne istemiyorsa da biz ondan uzak dururuz. Dolayısıyla AK Parti'yi kuran milletimizdir. Kurduğu bu partiyi iktidarda tutan da milletimizdir. Milletimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde AK Parti'den ve yine Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmeyecektir. Bundan hiç şüphemiz yok." dedi.

"YARGIMIZ YOLSUZLUKLARIN HESABINI SORUYOR"

Tunç, Türkiye'nin 2000'li yıllardan önceki durumu ile şu anki durumunu kıyaslayarak, Türkiye'nin sağlıktan ekonomiye, adaletten ulaşıma birçok alanda çok iyi konuma geldiğini belirtti.

Adalet sisteminde de köklü değişiklikler yapıldığını ifade eden Tunç, "Bugünkü yargı sistemimiz, adalet sistemimiz yolsuzluktan, arsızlıktan, hırsızlıktan hesap soran, darbeci, vesayetçi anlayışa geçit vermeyen, milli iradeye, demokratik hukuk devleti ilkesine saygı duyan bir yargı sistemidir. Bu hazmedilemiyor. Hazmedilemediği için bazı soruşturmaları siyasallaştırarak, farklı şekilde göstermeye çalışarak karalama kampanyası yapılıyor. Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde gerilerde olduğu söyleniyor. Kim yapıyor bu endeksleri? Amerika Birleşik Devletleri eski Barolar Birliği Başkanı, kendine göre bir liste yapıyor, kurduğu derneğe kim ne kadar bağış yapmışsa onlar önde.

Söz konusu endekste, Türkiye'nin basın özgürlüğünde İsrail'in gerisinde gösterilmesine karşı çıkan Bakan Tunç, "Olabilir mi böyle bir şey? Basın özgürlüğünde Türkiye nasıl İsrail'in gerisinde olur? Böyle bir endeks mi olur? Son 1,5-2 yılda 250'den fazla gazeteciyi öldüren bir ülkede değil basın özgürlüğü gazetecinin yaşam hakkı yok. O nedenle Türkiye'yi karalamaya yönelik bir takım listelerle muhalefetin de eline tutuşturulan ve televizyon ekranlarında sürekli tekrarlanan bu karalama kampanyalarına karşı da uyanık olacağız. Onlara cevaplarımızı vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: BU FIRSATI HEBA ETMEYELİM

Bakan Tunç, Türkiye'nin huzurlu bir ülke olabilmesinin, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle mümkün olacağını vurgulayarak, "41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasını sona erdirmek istiyoruz. Bu konuda çok mücadeleler verdik. Çok acılar çekti bu millet." ifadelerini kullandı.

Şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir adımı atmayacaklarını vurgulayan Tunç, "Tüm hedefimiz o şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Türkiye'yi terörden tamamen arındırmaktır. Bu sürecin bütün hedefi budur. Tam bir koordinasyon içerisinde devletimizin kurumları, bakanlıkları, herkes üzerine düşen görevi yaparak, koordinasyonu sağlayarak bu başarı sağlanabilir. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaştık. Bugün Türkiye bu fırsatı yakalamıştır. Bu fırsatı heba etmemek gerekir. Terörsüz bir Türkiye ile inşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.