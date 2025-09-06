Menü Kapat
27°
Politika
 Merve Yaz

Canlı yayında tehdit edilen Barış Yarkadaş’a Gürsel Tekin'den tam destek: ‘Kefenimizi giydik’

CHP'de yaşanan şaibeli kurultay ve Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na atanması TGRT Haber'de masaya yatırıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, verdiği kulis bilgileriyle ilgili canlı yayında tehdit mesajları aldığını açıkladı. Mesajları bizzat okuyan Yarkadaş'a Gürsel Tekin'den destek geldi. Taksim Meydanı moderatörü Gürkan Hacır'a bizzat mesaj gönderen Tekin, "Barış'ı tehdit edenler bilsin ki biz doğarken kefenimizi giymişiz, kimseye pabuç bırakmayız. Herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
06.09.2025
23:45
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
23:45

'de yaşanan şaibeli kurultay sonrası 'na atandı. Siyaset gündemini karıştıran kaos ortamı TGRT Haber'de masaya yatırıldı.

Canlı yayında tehdit edilen Barış Yarkadaş’a Gürsel Tekin'den tam destek: ‘Kefenimizi giydik’

'DAHA KÖTÜ MUAMELE YAPARIZ'

programında ise benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Gazeteci , canlı yayında edildi. Telefonuna gelen mesajları bizzat kendi okuyan Yarkadaş, "Gelen mesajı okuyorum. ‘İktidarı aldığımız gün sana Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız’ diyorlar. Buradan Cumhuriyet Başsavcılarına çağrıda bulunuyorum. Hangi kötü muameleyi yapacaklarmış bana?” ifadelerini kullandı.

Canlı yayında tehdit edilen Barış Yarkadaş’a Gürsel Tekin'den tam destek: ‘Kefenimizi giydik’

Şoke eden gelişme sonrası, Gürsel Tekin'den Yarkadaş'a destek gecikmedi. Taksim Meydanı moderatörü Gürkan Hacır'a bizzat mesaj gönderen Tekin, "Barış'ı tehdit edenler bilsin ki biz doğarken kefenimizi giymişiz, kimseye pabuç bırakmayız. Herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında tehdit edilen Barış Yarkadaş’a Gürsel Tekin'den tam destek: ‘Kefenimizi giydik’

