Canlı yayında tehdit edilen Barış Yarkadaş’a Gürsel Tekin'den tam destek: ‘Kefenimizi giydik’

CHP'de yaşanan şaibeli kurultay sonrası İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin atandı. Siyaset gündemini karıştıran kaos ortamı TGRT Haber'de masaya yatırıldı.

'DAHA KÖTÜ MUAMELE YAPARIZ'

Taksim Meydanı programında ise benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında tehdit edildi. Telefonuna gelen mesajları bizzat kendi okuyan Yarkadaş, "Gelen mesajı okuyorum. ‘İktidarı aldığımız gün sana Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız’ diyorlar. Buradan Cumhuriyet Başsavcılarına çağrıda bulunuyorum. Hangi kötü muameleyi yapacaklarmış bana?” ifadelerini kullandı.

Şoke eden gelişme sonrası, Gürsel Tekin'den Yarkadaş'a destek gecikmedi. Taksim Meydanı moderatörü Gürkan Hacır'a bizzat mesaj gönderen Tekin, "Barış'ı tehdit edenler bilsin ki biz doğarken kefenimizi giymişiz, kimseye pabuç bırakmayız. Herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

