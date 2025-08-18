Menü Kapat
Politika
 Selahattin Demirel

CHP delege seçiminde yumruklar havada uçuştu! Parti o görüntü sonrası karar aldı

Samsun Atakum'da CHP İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde yumrukların havada uçuştuğu 1 kişinin ağır yaralandığı 2 kişinin de tutuklandığı olaylarla ilgili parti harekete geçti. Olayda sorumluluğu olanlar kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildiler.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
21:37
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
21:37

İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde çıkan kavgada yumruklar konuşmuş, kavgada Atakum İlçe Başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın yüzüne tekme gelmiş, sırasında Ayhan Abdik (46) ise ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken CHP Sözcüsü Deniz Yücel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada MYK toplantısında konuyu görüştüklerini ifade etti.

"KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER"

Sorumlu ve adı geçen kişilerin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirten Yücel, "Bu olaylar bizim CHP olarak hiç istemediğimiz olaylar. Siyasetin rekabeti içerisinde bu rekabet zaman zaman sertleşebiliyor, istenmeyen noktalara gelebiliyor ama şiddetin hiçbir zaman gerekçesi olamaz. kabul edilemez.

CHP delege seçiminde yumruklar havada uçuştu! Parti o görüntü sonrası karar aldı

Bugünkü MYK toplantısında bu konuyu görüştük. Bu olayda ismi geçen daha doğrusu olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişilerle ilgili bir süreci başlatıldı. Olayın hemen akabinde 2 parti müfettişimiz görevlendirildi. Hem parti müfettişlerimizin raporları hem de il başkanlığımızın raporları doğrultusunda olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak disipline sevk edildiler" diye konuştu.

