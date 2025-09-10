CHP'deki Gürsel Tekin krizini bu anket özetledi! CHP seçmeni faturayı Genel Merkez'e kesti

CHP'de Özgür Çelik'in yerine mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in atanması parti içinde büyük bir krize neden oldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin Başkanlığındaki çağrı heyetinin, İl Başkanlığı Görevini devralmak için gittiği esnada ve öncesinde olaylar çıktı, polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

YAŞANAN KRİZ CHP SEÇMENİNE SORULDU

Yaşanan bu kriz CHP seçmenine soruldu. ORC Araştırma günlerdir siyaset gündeminden düşmeyen konuyu CHP seçmenine sordu. 14 ilde yapılan anket çalışmasında; CHP'ye oy veren 930 kişiye; "CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin Başkanlığındaki Çağrı Heyetinin, İl Başkanlığı Görevini devralmak için gittiği esnada ve öncesinde yaşanan olaylardan, size göre kim sorumludur?" sorusu yönetildi.

CHP SEÇMENİ FATURAYI GENEL MERKEZE KESTİ

Ankete katılanların yüzde 25,8'i yaşananların sorumlusu olarak CHP Genel Merkezi'ni gösterdi. Katılımcıların yüzde 21,6'sı iktidar, yüzde 14,7'si Gürsel Tekin, yüzde 11,5'i ise Özgür Çelik'i yaşananlarda sorumlu tuttu.

Ankete katılan katılımcılara yönetilen diğer sorular ise şu şekilde;

Aşağıdaki ifadelere katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?

"Gürsel Tekin’in Çağrı Heyeti Başkanı olmasını doğru buluyorum."

Katılıyorum: %57,4

Katılmıyorum: %42,6

"Bu olaylar yaşanmadan önce, CHP Genel Merkezi ile Gürsel Tekin uzlaşmalı ve kavgasız devir teslim olmalıydı."