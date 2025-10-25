Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

CHP'nin Kurultay Davası'nda ses getirecek AK Parti iddiası: Özgür Özel'i istiyorlar

CHP Kurultay Davası'nın reddedilmesi, TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda değerlendirildi. Barış Yarkadaş, kararın hukuki değil siyasi olduğunu söyleyerek AK Parti içindeki bir kesimin lobi faaliyeti yürüttüğünü öne sürdü. Yarkadaş, Özgür Özel'in devam etmesini isteyen AK Partililer hakkında ses getirecek sözler sarf etti.

'nin 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın dava konusu olması aylardır tartışılırken 24 Ekim'deki mahkeme kararında dava reddedildi. Böylece partinin önceki lideri 'nun tekrar yönetime gelme ihtimali ortadan kalkarken tartışmalar da geride kaldı.

'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı'nda konu hakkında Barış Yarkadaş, çarpıcı yorumlarda bulunurken çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

"KESİNLİKLE MUTLAK BUTLAN ÇIKMASIN"

Yarkadaş'a göre mahkeme, hukuki değil siyasi bir karar alırken bu kararda içinden yürütülen lobi faaliyetlerinin de etkisi oldu.

CHP'nin Kurultay Davası'nda ses getirecek AK Parti iddiası: Özgür Özel'i istiyorlar

Yarkadaş "Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır. AK Parti içinde siyaset yapan ama 'in devam etmesi için lobi yapan isimler şu argümanları ortaya koymuşlar." diyerek AK Parti cenahının içinde bulunduğunu öne sürdüğü bakış açısını şu şekilde ifade etti:

"Bu davadan kesinlikle mutlak butlan çıkmasın, ekonomi etkilenir, ekonomi sarsılırsa oy kaybederiz. Mutlak butlan çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Geldiğinde CHP ikiye bölünür, karşımızda birdenbire iki ayrı muhalefet partisi buluruz.

"ÖZGÜR ÖZEL EN FAZLA YÜZDE 37 ALIR"

Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesiyle birlikte yeniden ittifak politikasını hayata geçirir, parti yüzde 49'ları ittifak olarak bulur. Dolayısıyla Özgür Özel iktidarda kalırsa yaptığımız analizlere göre Mansur Yavaş, CHP'nin olmadığı 6 ayrı partiyle cumhurbaşkanlığı adaylığına gider.

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağı olacağı için Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıksa bile yüzde 35 ya da en fazla yüzde 37 alır."

