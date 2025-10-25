CHP'nin Kurultay Davası'nda ses getirecek AK Parti iddiası: Özgür Özel'i istiyorlar

CHP'nin 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın dava konusu olması aylardır tartışılırken 24 Ekim'deki mahkeme kararında dava reddedildi. Böylece partinin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar yönetime gelme ihtimali ortadan kalkarken tartışmalar da geride kaldı.

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı'nda konu hakkında Barış Yarkadaş, çarpıcı yorumlarda bulunurken çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

"KESİNLİKLE MUTLAK BUTLAN ÇIKMASIN"

Yarkadaş'a göre mahkeme, hukuki değil siyasi bir karar alırken bu kararda AK Parti içinden yürütülen lobi faaliyetlerinin de etkisi oldu.

Yarkadaş "Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır. AK Parti içinde siyaset yapan ama Özgür Özel'in devam etmesi için lobi yapan isimler şu argümanları ortaya koymuşlar." diyerek AK Parti cenahının içinde bulunduğunu öne sürdüğü bakış açısını şu şekilde ifade etti:

"Bu davadan kesinlikle mutlak butlan çıkmasın, ekonomi etkilenir, ekonomi sarsılırsa oy kaybederiz. Mutlak butlan çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Geldiğinde CHP ikiye bölünür, karşımızda birdenbire iki ayrı muhalefet partisi buluruz.

"ÖZGÜR ÖZEL EN FAZLA YÜZDE 37 ALIR"

Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesiyle birlikte yeniden ittifak politikasını hayata geçirir, parti yüzde 49'ları ittifak olarak bulur. Dolayısıyla Özgür Özel iktidarda kalırsa yaptığımız analizlere göre Mansur Yavaş, CHP'nin olmadığı 6 ayrı partiyle cumhurbaşkanlığı adaylığına gider.

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağı olacağı için Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıksa bile yüzde 35 ya da en fazla yüzde 37 alır."