Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Kurultay kararı sonrası bomba iddia! CHP'liler yeni parti mi kuruyor?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP kurultayını feshetme talebini reddetti. Bu gelişmenin ardından gazeteci Sinan Burhan çarpıcı iddialarda bulundu. Burhan, kararın CHP içinde yeni bir siyasi kırılmanın başlangıcı olabileceğini belirterek, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yeni parti kurabileceğini öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 14:38

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kurultayını feshetme talebini reddetmesi, parti içindeki dengelere ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan gazeteci Sinan Burhan, mahkeme kararının yalnızca hukuki bir gelişme olmadığını belirterek "Bu karar, Cumhuriyet Halk Partisi içinde iç dengeleri kökünden sarsabilecek bir dönüşümün başlangıcı olabilir" dedi.

Kurultay kararı sonrası bomba iddia! CHP'liler yeni parti mi kuruyor?

"YENİ PARTİ KURMA" İDDİASI

Burhan, kararla birlikte parti içinde 'nu destekleyen kesimlerin yeni bir yol ayrımına geldiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu'na yakın bazı il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri "yeni parti kurma" seçeneğini gündeme aldığını öne süren Burhan, "Bazı isimler 'yeni parti kuralım' önerisiyle Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalabilir" dedi.

Kurultay kararı sonrası bomba iddia! CHP'liler yeni parti mi kuruyor?

"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI SONA ERER"

Sinan Burhan, mahkeme kararının 'nun olası adaylık ihtimalini fiilen bitireceğini savundu. "Bu gelişme, CHP içindeki dengeleri lehine kuracak; Özel'i hem parti lideri olarak tescilleyecek hem de cumhurbaşkanı adaylığına yaklaştıracak" ifadelerini kullandı.

Kurultay kararı sonrası bomba iddia! CHP'liler yeni parti mi kuruyor?

Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun kısa süre içinde "partideki yanlışlıklar" ve "yolsuzluk iddiaları" üzerine açıklamalarda bulunacağını öne süren Burhan, "Mahkeme sürecini etkilememek için şu anda sessiz kalan Kılıçdaroğlu, karar sonrası kamuoyuna açıklama yapacak" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP kurultay davası ne oldu? 24 Ekim mahkeme kararını açıkladı
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası yükselişi!
CHP'deki 'şaibeli kurultay' soruşturması: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#ekrem imamoğlu
#chp
#özgür özel
#Siyasi Kriz
#Bülent Kuşoğlu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.