TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
24°
SON DAKİKA!
TÜM
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: 15'inci kez hitap edecek

Dünya liderlerinin bir araya geldiği BM Genel Kurulu bu hafta toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Eylül'de başlayan oturuma katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: 15'inci kez hitap edecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 00:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna 23 Eylül Salı günü 15'inci kez hitap etmek üzere ABD'ye gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: 15'inci kez hitap edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Eylül kararına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Tezkereye göre, 21-25 Eylül tarihleri arasında 'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

TGRT Haber
