18°
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu açıklaması! 'İlk elektrik çok yakında'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin, hükümetin ekonomi politikalarını itibarsızlaştırmaya çalışmasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Tek yapabildiği partisindeki yolsuzluk, rüşvet ve sayısız skandallara canlı kalkan yapmaya çalışıyor. Ne diyelim uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriğin kısa süre içinde verileceğini duyuran Erdoğan, yeni nükleer projelerin haberini verirken ABD ile yeni nesil reaktörlerde iş birliği yapılacağını açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
12:36
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
13:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Enerji, insanlık tarihinde uzun yıllar iş birliğinin değil yıkıcı bir rekabetin konusu olmuştur. Enerji uğruna nice ülkeler sömürüldü, derin yaralar açıldı. Bazı ülkeler ise bu sömürü sonucu refahını artırdı.

Enerji talebinin yükselmesi sadece nüfus artışına, büyümeye değil aynı zamanda refah artışına da işaret etmektedir.

Elektriksiz bir hayat sadece şehirlerde değil en ücra kasabalarda bile mümkün değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu açıklaması! 'İlk elektrik çok yakında'

Enerji talebinin yükselmesi sadece nüfus artışına değil refah artışına da işaret etmektedir. Elektriğin kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. Kullanım alanı giderek genişlemektedir. Geçen sene beyaz eşya satışları yüzde 7 oranında artışla 10 milyonu geçmiştir. 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı.

Doğal gaz kullanımında da benzer bir durumla karşı karşıyayız. 81 ilin tamamına doğal gazı ulaştırdık.

İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirimizi 70 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz.

Kişi başı milli gelir 20 bin dolar üstü olacak.

HEDEF TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

olarak 2002'den bu yana ekonomik dinamizm içerisindeyiz. Kişi başına düşen milli gelirimizi 2024'te 15 bin 325 dolara çıkardık. 2025'in ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolar seviyesine ulaştı.

Sismik arama ve sondajda dünyada ilk 5'teyiz.

Geçen ay orta vadeli programı kamuoyuyla paylaştık.

Tek kaynağa bağlılık büyük risk. Uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu açıklaması! 'İlk elektrik çok yakında'

İhtiyacınızı belirleyeceksiniz, planlamalarınızı yapacaksınız, güvenilir tedarikçiler bulacak ve uzun müzakereler sonrasında ülkeniz için en uygun koşullarda olabilecek en iyi fiyatlarla anlaşmaya varacaksınız. Tedarik noktasında tek bir ülkeye, kaynağa ve tek bir hatta bağlı olmak ciddi riskler barındırmaktadır.

Ülkemizi enerji üstü haline getirecek projeleri hayata aldık. Tedarikçilerimizi çeşitlendirdik.

Akkuyu haricinde başka projelerimizde var. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. ABD ile imzaladığınız mutabakatla ileri reaktör teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi öngörülüyor.

Güya balıkları bahane ederek nükleer santral projelerini eleştiriyor. Başka bir gün ABD'li firmalarla yapılan anlaşmaları eleştiriyor.

Aklınca bizim enerji politikalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tek yapabildiği partisindeki yolsuzluk, rüşvet ve sayısız skandallara canlı kalkan yapmaya çalışıyor. Ne diyelim uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır.

